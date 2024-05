Feijóo se queda solo en la equidistancia entre Sánchez y Milei

El líder de la oposición se resiste a ponerse del lado del Gobierno de España en el conflicto abierto por los ataques de Javier Milei a la esposa de Pedro Sánchez en su primer viaje oficial a España. Alberto Nuñez Feijóo asegura que, cuando escuchó a Milei llamar "corrupta" a Begoña Gómez en el aquelarre ultra celebrado por Vox el pasado fin de semana, pensó "que era la contestación a lo que dijo el Gobierno de Sánchez cuando acusó al presidente de Argentina de drogarse". "Pensé que esta era la respuesta a una crisis iniciada por Sánchez" al no cesar al ministro Óscar Puente por sus declaraciones, sentenció el presidente nacional del PP.

Feijóo, que ya equiparó por la mañana a Sánchez con el líder argentino, sostiene que "lo que ha hecho Milei es lo que ha hecho Sánchez contra mí o contra la señora Ayuso" y le acusa de estar "polarizando la vida pública". "A mí me ha dicho que yo era presidente del partido como consecuencia de la corrupción de mi partido. A la señora Ayuso le he dicho que vivía en una casa pagada con la corrupción", apuntó el líder del PP.

Tras los reproches continuados al Ejecutivo, Feijóo defendió que no comparte ni lo que hace el Gobierno —"es un disparate", dijo— ni la respuesta de Milei. Además, justificó que el presidente argentino "hizo referencia a un sumario que está en la Plaza de Castilla, donde se está investigando posibles actitudes, decisiones o actuaciones de la mujer del presidente del Gobierno". El PP no piensa suavizar su ofensiva contra Sánchez y su esposa a las puertas de las elecciones europeas.

Los poderes económicos, más contundentes

Así, en Génova se quedan solos en esta equidistancia porque hasta los poderes económicos con los que el presidente argentino se vio durante su visita a España han criticado sus palabras. "Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos”, aseguró el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. En la misma línea, BBVA, Santander, Telefónica, Naturgy o Iberia.

El PP señala "un sándwich" de PSOE y Vox

La izquierda ha mostrado su rotunda condena y Vox, un respaldo absoluto a Milei. Con la dura y contundente reacción de José Luis Rodríguez Zapatero ante Hugo Chávez cuando éste cargó contra José María Aznar en la memoria colectiva, los populares tratan de justificar su tibieza argumentando que PSOE y Vox "hacen sándwich" contra ellos.

Así lo explica un alto cargo de la cúpula del PP y así lo ha argumentado Feijóo: "El señor Abascal está haciendo su campaña en las europeas y el señor Sánchez también. El objetivo del PSOE es que se hable mucho de lo que dice Vox y el de Vox que se hable mucho de lo que dice el PSOE". "Y coinciden", afirmó.



Paradójicamente, el presidente de la extrema derecha, Santiago Abascal, ha acusado este lunes a Feijóo de "hacer una pinza con el PSOE y sus medios de comunicación". "Con esta gente es imposible. No entienden o no quieren entender nada.¡Hay que hacer todo lo contrario! Buscar todas las alianzas internacionales posibles para denunciar al autócrata socialista y a su gobierno", escribió Abascal en sus redes sociales después de que el líder del PP asegurase no sentirse representado ni por Sánchez ni por Milei.



Por el momento desde las filas del partido conservador evitan transmitir nerviosismo ante el efecto que este asunto pueda tener en las elecciones europeas, pero todos recuerdan que uno de los análisis que se hizo del resultado del 23J fue precisamente que "Vox le hizo la campaña al PSOE".