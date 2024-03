El Gobierno, sobre la amnistía: "El acuerdo está cerca"

"El acuerdo está cerca". PSOE y Junts preparan un pacto inminente sobre la ley de amnistía. Lo ha dicho de esta manera la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, en una rueda de prensa ofrecida este martes en Moncloa tras el Consejo de Ministros. No hay más detalles por el momento sobre cómo harán los socialistas para convencer al partido que lidera Carles Puigdemont. "Prudencia", ha destacado en este sentido Alegría.

La Comisión de Justicia que debe aprobar el dictamen sobre la ley se celebra en el Congreso este jueves. Esa es la fecha tope para que se visibilice el pacto. Si no hay entendimiento, la ley decaerá. No hay más prórrogas posibles. Después de la Comisión y la emisión del dictamen, la ley se volverá a votar en el Pleno del Congreso. Si sale aprobada, llegará el momento en que transite hacia el Senado, donde el PP la espera con toda una artillería de trabas parlamentarias, tal y como la propia formación ha explicado.

"Más allá de las conversaciones, que corresponde a los grupos parlamentarios, la ley entró impecable y saldrá impecable, constitucional, conforme al derecho europeo y para mejorar la convivencia", se ha limitado a decir la portavoz del Gobierno.

La imputación por terrorismo a Puigdemont por el Tribunal Supremo abría un nuevo escenario en las negociaciones. Pero los socialistas confían en que no sea obstáculo para un acuerdo. El Gobierno apuntó a que la hoja de ruta no cambiaba por este hecho. El expresident de Catalunya dio prácticamente por hecha la ley de amnistía hace unos días aunque avisó de que la confrontación con el Estado español no se acababa ahí.

Queda por ver cuáles serán las "modificaciones técnicas" que según algunas fuentes socialistas se incluirán en el texto legal. "Nada está acordado hasta que todo esté acordado pero el acuerdo está cerca. Lo verdaderamente importante es que la ley será impoluta, conforme al derecho europeo y constitucional", ha reiterado hasta en tres ocasiones Alegría.

Hay, por tanto, una posibilidad de que el texto de la ley cambie para convencer a Junts. La portavoz del PSOE, Esther Peña, cerró la puerta este lunes a que se modificara lo que afecta a los delitos por terrorismo. Pero este martes, Alegría no ha ido tan lejos. "El PSOE ha tomado una posición firme y clara sobre ese asunto y así va a seguir siendo", dijo Peña sobre los casos de terrorismo.