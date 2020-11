El Gobierno andaluz dota con un millón de euros las ayudas para asociaciones antiabortistas que pactó con Vox

Mientras Vox se dedica a propagar su obsesión antifeminista con la complicidad estratégica del gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, por otro lado, el partido de ultraderecha va trabajando en la creación de su modelo social y de sus propias líneas de ayudas. Si las ayudas a colectivos feministas que trabajan en pos de la igualdad real son consideradas financiación de "chiringuitos", la creación de una nueva línea de ayudas a entidades sin animo de lucro que se ocupan de las mujeres embarazadas, para asociaciones antiabortistas y provida en fin, se considera, por el contrario, estratégica.

El BOJA de este miércoles recoge así una de las medidas de los acuerdos presupuestarios en Andalucía entre PP, Ciudadanos y Vox: asesorar a las mujeres embarazadas que lo necesiten y promover medidas que potencien la "cultura de la familia".

Así lo recogen los tres partidos en su acuerdo, que firmaron la semana pasada el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos), el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández: "Se procederá a la convocatoria inmediata de 1,5 millones del programa para asociaciones sin fines de lucro y entidades públicas que presenten proyectos". "Se considera imprescindible la puesta en marcha de un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades, con el objetivo de proceder a la atención de dichas mujeres". "Las mujeres embarazadas, sobre todo en situación de mayor vulnerabilidad, dispondrán por tanto de una asesoría en el embarazo y posparto que les preste apoyo durante el proceso, en su entorno cercano". "La Consejería de Salud y Familia impulsará una campaña a través de la RTVA en la que se fomentarán los valores de la maternidad".

Dos líneas

El BOJA recoge dos líneas de subvenciones, la primera de ellas dotada con un millón de euros y destinada a "entidades sin ánimo de lucro", cuyo objeto es "fomentar el desarrollo de proyectos dirigidos a la asistencia a las mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años y al mantenimiento de redes de apoyo, asesoramiento y acompañamiento a las mismas".

Las subvenciones de la segunda línea, para las que el Gobierno aporta medio millón de euros, están "destinadas a entidades locales de ámbito municipal y diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales, como un activo social". Su objeto es "fomentar la puesta en marcha y el desarrollo, por parte de dichas entidades locales de municipios andaluces de más de 20.000 habitantes y diputaciones, de dispositivos específicos de atención y servicios a las familias andaluzas, que contemplen actuaciones formativas cuyos destinatarios sean los profesionales de los servicios sociales, así como personal relacionado con la atención a la ciudadanía, a fin de que, trabajando con las familias, se genere conocimiento y adquisición de habilidades específicas para la convivencia, así como la difusión en Andalucía de la cultura de la familia como un potente activo social".

La creación de esta línea de ayudas se produce en un contexto de ataques prácticamente diarios de Vox a los colectivos feministas y de memoria histórica y por parte de la Junta de Andalucía, con retrasos, recortes y dilaciones en el reparto de ayudas ya en marcha. Así, contrasta con los problemas que tienen otras líneas de subvenciones, la rapidez con la que se aborda esta convocatoria, que se tramitará "de forma anticipada". El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde este jueves, 26 de noviembre.

"Nos tememos que aparezcan entidades que ya tuvieron bastante éxito en la Castilla La Mancha de Cospedal y en el Madrid de Ayuso y de Aguirre. El PP cumple con Vox y deja claro que no quiere dejar ningún fleco ni dar ningún paso que pueda molestar a su socio de la ultraderecha. Ellos, que dicen tanto luchar contra los chiringuitos, yo me pregunto si esto no es alimentar los chiringuitos mantenidos ideológicamente por la ultraderecha española. Si tanto quieren beneficiar a mujeres y madres jóvenes podrán haber sacado una convocatoria específica o haberle resuelto la renta mínima a mujeres", reflexiona al respecto la diputada del PSOE, Soledad Pérez.