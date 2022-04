El Gobierno reabrirá la embajada de España en Kiev

España reabrirá su embajada en Kiev "en los próximos días" tras la retirada de las tropas rusas de la capital de Ucrania. Así lo ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en el programa Espejo Público.

"En pocos días vamos a reabrir la embajada española en Kiev, como muestra del compromiso de la sociedad española con el pueblo ucraniano", ha avanzado el líder del Ejecutivo. Durante esta entrevista, Sánchez se ha referido a cuestiones como las previsiones económicas para los próximos meses, la inflación, las pensiones, la negociación con la Unión Europea para que España y Portugal puedan limitar el precio del gas o el futuro de la legislatura.

El presidente ha asegurado que en el Gobierno esperan que el incremento histórico de los precios sea una situación "coyuntural y no estructural", y que, por lo tanto, la inflación se mantenga durante todo 2022 y baje en 2023.

Preguntado sobre si las pensiones van a mantener su revalorización ligada al IPC, Sánchez ha recordado que no se trata de una cuestión "de voluntad política", sino que esta fórmula para actualizar las pensiones públicas "está garantizada por ley" y que, por lo tanto, continuará siendo así sea cual sea la evolución de los precios.

El líder del Ejecutivo ha rechazado de nuevo la posibilidad de que se produzca un adelanto electoral y ha garantizado que los comicios en el ámbito estatal se celebrarán "en tiempo y forma", en diciembre de 2023. También ha apuntado Sánchez a la necesidad de recuperar "legislaturas estables de cuatro años", Presupuestos Generales del Estado "cada año" y el Debate sobre el Estado de la Nación, que podría celebrarse, ha apuntado, entre mayo y junio.

Sánchez ha explicado que la gobernabilidad pasa, a su juicio, por la conformación de coaliciones entre varios partidos, como sucede tanto en el Ejecutivo estatal como en los gobiernos autonómicos. En su opinión "hay dos posibilidades" para conformar mayorías: "O gobierna el PSOE con el espacio de Yolanda Díaz o gobierna el PP con Vox. A esa fórmula vamos a ir con gobiernos de coalición, como en el resto de Europa", ha dicho.

El PSOE con Yolanda Díaz, o el PP con Vox

El presidente ha afeado a los de Alberto Núñez Feijóo su insistencia en la propuesta de acometer una rebaja generalizada de impuestos, una iniciativa que, ha explicado, "esconde recortes". "Bajar impuestos no es un proyecto de país; una rebaja generalizada de impuestos no es creíble y no lo está haciendo nadie en Europa".

Sánchez ha recordado el caso de las mascarillas en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid: "Después de lo que estamos viendo tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad respecto a las mascarillas, no me resisto a decir que el impuesto más caro es el de la corrupción", ha concluido.