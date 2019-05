El escrutinio en las elecciones municipales del 26 de mayo fue en general correcto y no se prevé que puedan registrarse cambios de concejales, según ha aclarado el Palacio de la Moncloa este miércoles. La confusión ha llegado después de que los datos publicados hayan reflejado sólo los votos "útiles" e ignorando los "inútiles".

Este martes el PSOE reclamó ante la Junta Electoral diversos errores en los recuentos de votos de León e Ibiza que cambiarían los resultados. Los fallos en el volcado digital de los datos, realizado por la empresa Scytl, han hecho saltar las alarmas en Interior. Otros partidos, como la CUP, también han denunciado que "un error del Ministerio del Interior" la noche electoral le "restó 56.056 votos" de su cómputo global en los comicios municipales.

Moncloa ha señalado que, a la espera de la proclamación definitiva de los resultados, el escrutinio y adjudicación de concejales es generalmente correcto. Esta explicación aclara la polémica generada por la difusión provisional de los datos por parte de la empresa adjudicataria Scytl-Vector, quienes han seguido un criterio que, admite Moncloa, está provocando algunos malentendidos.

"Suma a cada partido o agrupación de partidos los votos que han sido necesarios para lograr concejalías", explican estas fuentes, por lo que parece que no cuadran las cuentas entre el voto emitido y escrutado, con el voto que se refleja finalmente en la página web del Ministerio de Interior.

Con respecto a los votos restantes, los que no han servido para adjudicar concejales, no los contabiliza. Pero desde Moncloa se recalca que esto no quiere decir que no hayan sido escrutados, sino que "no aparecen reflejados en ningún sitio de la web". De esta manera, en el total de España, hay miles de votos que "aparentemente no están".



Con todo, subraya que el reparto de concejalías no se va a ver afectado e informa de que la empresa ha preparado ya una nueva versión, que incluye la suma total de votos emitidos, que previsiblemente estará disponible este miércoles.

Interior ordena que se corrijan los errores de la web

El Ministerio del Interior ha ordenado que se corrijan los errores en la web de los resultados provisionales de las elecciones del 26-M y ha subrayado que la fiabilidad del escrutinio está garantizada, según ha informado un portavoz de este Ministerio.

"El recuento es perfecto, lo que ha generado problemas es la publicación de los datos por el volcado de los mismos en la web"

Según subrayan desde el Ministerio del Interior, estos problemas son frecuentes cuando se celebran elecciones municipales, donde el grado de complejidad en la gestión de datos es mayor. La UTE que ganó el concurso de los comicios celebrados el pasado domingo ya tiene preparada una nueva versión de la web, que incluye la suma total de votos emitidos, y la previsión es que esté disponible este miércoles.

"El recuento es perfecto, lo que ha generado problemas es la publicación de los datos por el volcado de los mismos en la web de los resultados provisionales", subraya un portavoz del Ministerio del Interior. Varias formaciones políticas han denunciado tras las elecciones municipales que habían detectado fallos en el recuento al contrastar el número de votos de mesas con el publicado en la web oficial.

La proclamación definitiva de los resultados del 26M con el escrutinio oficial se lleva a cabo por parte de las juntas electorales en un proceso que se inicia este miércoles y finaliza el sábado.