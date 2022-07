Grupos ultraderechistas apoyan la promesa de Feijóo de derogar la ley de memoria con un acto frente al Congreso

La promesa de Alberto Núñez Feijóo de derogar la Ley de Memoria Democrática cuenta con el apoyo de quienes aman a Benito Mussolini y adoran a Francisco Franco. Así se exteriorizará este jueves frente al Congreso, donde los ultraderechistas de grupos como La Falange o España 2000 llamarán, tal como defiende el PP, a derogar dicha normativa en cuanto sea posible.

La cita de neofascistas y franquistas de toda la vida tendrá lugar a las 18.00. El acto fue legalmente registrado el pasado 5 de julio por Manuel Andrino, jefe de La Falange y uno de los condenados por el asalto ultraderechista a la librería Blanquerna en 2013. Andrino, que pasó unas pocas semanas en prisión, se encuentra actualmente en tercer grado.

La Delegación de Gobierno de Madrid emitió el pasado 8 de julio una resolución en la que "toma conocimiento" del acto, lo que le ha valido a La Falange para difundir en las redes sociales que se trata de una "concentración autorizada".

Los organizadores de la protesta reclaman derogar la Ley de Memoria Democrática que este jueves aprueba la mayoría del Congreso en cuanto sea posible, algo que Feijóo prometió que hará si llega al Gobierno.

"Hay que acabar con la infame ley de Memoria Democrática, ejemplo claro de odio y revanchismo, concretada y aprobada por Bildu/ETA. La verdad nos hace libres. No reinventarán la historia, no borrarán lo que quieren, sus crímenes", afirma uno de los mensajes difundidos en redes por La Falange.

Los convocantes aluden a un supuesto "sectarismo revanchista" y se aferran incluso a la "libertad religiosa" para animar a PP y Vox a actuar contra esta ley. "VOX y PP tienen que plantear el recurso de inconstitucionalidad y no hay excusas ni cálculos políticos y que no duden que desde aquí les tendremos vigilados y no vale ninguna media tinta", advierte Álvaro Romero, uno de los responsables de 'El Correo de España', un digital franquista que ha llamado también a protestar frente al Congreso.

La protesta de Mayor Oreja

El acto de este jueves tendrá lugar un día después de otra concentración celebrada con idéntico fin pero distintos promotores: el miércoles, la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica y la plataforma Neos que dirige el ex ministro de Interior del PP Jaime Mayor Oreja realizó su propia movilización frente al Congreso para pedir la derogación de la ley de memoria. En este caso, los convocantes eran afines a Vox.

Las divisiones existentes en el campo de la ultraderecha ha impedido que unos y otros se movilizaran de forma conjunta contra la ley creada para frenar la apología franquista.