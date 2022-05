Hacienda se excusa en la inflación y la guerra de Ucrania para no reducir el IVA a los productos de higiene femenina

El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el nuevo anteproyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Una medida que avanza en los derechos de las mujeres y que incluye medidas novedosas como el permiso laboral por dolores menstruales incapacitantes. Sin embargo, las intenciones del Ministerio de Igualdad, que lidera Irene Montero, iban también encaminadas a introducir la reducción del IVA al 4% (actualmente es del 10%) para productos de higiene femenina. Esta iniciativa tendrá que esperar por las reticencias del Ministerio de Hacienda a abordarlo en estos momentos.

Desde el ministerio que encabeza María Jesús Montero señalan a Público que la nueva ley aprobada este martes "extiende derechos" y "no estamos ante una ley tributaria". En este sentido, añaden las fuentes consultadas, destacan que actualmente, las medidas fiscales aprobadas "se centran en combatir la inflación y mitigar efectos de la guerra en Ucrania". Además, añaden: "España es uno de los países de la UE que menos recauda por IVA, y ello se debe a los tipos reducidos y exenciones. Cualquier medida en este ámbito debe analizarse con cuidado y con una visión presupuestaria".

Fue la propia ministra de Igualdad la que adelantó públicamente la posición de Hacienda. Este lunes, en una entrevista realizada con la Cadena SER, destacó que Hacienda "no había querido" incluir la reducción del IVA en el anteproyecto presentado por su Ministerio. La ministra de Unidas Podemos recordó que hay un 22% de mujeres que "aseguran no poder elegir o no poder pagar los productos de higiene menstrual".

Este martes, durante la rueda de prensa habitual en Moncloa tras el Consejo de Ministros, la propia Montero señaló que espera incluir la reducción del IVA en los productos de higiene femenina en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Tenemos el compromiso de trabajarlo de cara a los PGE. Es un compromiso como Gobierno. Lo trabajaremos para los PGE", respondió Montero al ser preguntada sobre este asunto y evitando entrar en mayores conflictos con sus socios de coalición.

El cálculo de Igualdad es que la medida supondría un coste para las arcas públicas de 30 millones de euros. Defienden que se tiene que aplicar si se entiende que la salud menstrual forma parte del derecho a la salud de las mujeres. "Lo vamos a tener que implementar porque es urgente", destacó la ministra de UP el lunes.

Este "compromiso" al que se refiere Montero es uno de los puntos del acuerdo de coalición de Gobierno firmado por PSOE y UP a finales del año 2019. "En el Impuesto sobre el Valor Añadido: reduciremos el tipo de gravamen de IVA de los

servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina", señala el texto. La medida también fue incluida en los programas electorales del PSOE tanto en abril como en noviembre de 2019. Y de hecho, la actual ministra de Hacienda lo aprobó en el marco de unos PGE para 2019 que fueron tumbados por el Congreso y que desembocaron en la convocatoria electoral.

Reforma fiscal pendiente

El asunto del IVA para productos como tampones o compresas se suma a otras diferencias mostradas entre Unidas Podemos y el ala socialista del Gobierno en materia de impuestos. La fuerza morada lleva tiempo insistiendo en la necesidad de abordar una reforma fiscal que avanzara en una tributación más progresiva, con la mirada puesta especialmente en las rentas más altas o grandes fortunas. Estas medidas también se incluían en el acuerdo del Gobierno de coalición.

UP planteó al socio mayoritario del Ejecutivo abordar esta cuestión en el marco de los Presupuestos Generales de 2022, pero finalmente esta negociación se saldó con algunos cambios en impuestos muy concretos. Por su parte, el ala socialista del Gobierno se remitió durante meses a la entrega de un informe de expertos encargado por Hacienda para valorar cómo abordar la reforma fiscal.

Pero el estallido de la invasión de Rusia a Ucrania ha dejado en espera este asunto. Fuentes del departamento que lidera María Jesús Montero explicaban a a este medio hace un mes que el informe había quedado en stand by debido a las circunstancias de la guerra, una inflación alta y un problema energético de primer nivel. Unas argumentaciones similares a las usadas hoy con el IVA de los productos de higiene femenina. En UP consideran que la reforma no debe aplazarse.