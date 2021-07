La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha indicado este lunes que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones en las que el "tiktoker" Naim Darrechi sostenía que mentía a sus parejas sexuales para no utilizar preservativo.

Darrechi, en una entrevista con el "youtuber" Mostopapi, aseguraba que no utiliza preservativo porque "le cuesta mucho" y que les dice a sus parejas que es estéril y que se ha operado para no tener hijos para tener sexo sin precauciones.

La ministra de Igualdad ha informado en un tuit de que Igualdad pondrá en conocimiento de la Fiscalía las afirmaciones de este "tiktoker", que cuenta con más de 26 millones de seguidores.

"Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley del sólo sí es sí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro", ha subrayado Montero.

En la entrevista en cuestión, Naim Darrechi es preguntado sobre sus relaciones sexuales, a lo que él responde que le "cuesta mucho" hacerlo con condón y por eso nunca lo utiliza. "Nunca lo utilizo. Hasta que un día dije que es raro que no haya dejado embarazada a ninguna después de tantos años. Así que empecé a acabar dentro siempre y nunca ha pasado nada", declara el tiktoker en la entrevista.

"Yo les digo que tranquilas que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos"

Ante esta repuesta, el youtuber Mostopapi le repregunta si las chicas no le decían nada cuando acababa dentro. "Si, pero yo les digo que tranquilas que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea", responde Darrechi.

Mientras tanto, en Twitter ya se han dejado ver cientos de mensajes recriminando las declaraciones del famoso tiktoker. "Naim Darrechi diciendo que se corre dentro de sus parejas sexuales sin avisar porque no le gusta con condón, y en todo caso si les avisa les dice que es esteril (siendo mentira). Si, es ese quejaba del aborto, ese mismo. Eres un abusador sexual, punto".

"No usar el condón o quitárselo a medio camino es maltrato"

Las asociaciones feministas señalan que el hecho de no utilizar preservativo, sin el consentimiento de ambas partes, se considera agresión sexual. Señalan que sin embargo, el problema viene de la misma educación: "Una buena educación sexual es fundamental pero no es suficiente. Vivimos en una sociedad patriarcal que impide a muchas mujeres pedirles a sus parejas masculinas el uso del condón", escribe Eduardo Aguayo en el blog Tribuna Feminista.

La psicóloga y sexóloga María Esclapez declara que esta técnica es cada vez más común en personas jóvenes. "Lo peligroso de esto es que, por dos minutos de placer, quedamos expuestos/as a embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Además del daño emocional que puede causar: muchas víctimas experimentan esto como una grave agresión a su intimidad y dignidad".