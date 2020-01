El diputado de Compromís, Joan Baldoví, aseguró este viernes que en su partido están “contentos y orgullosos” al firmar “un buen documento” con el PSOE, lo que posibilitará su voto afirmativo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Además, dijo que no le ha molestado el pacto de los socialistas con ERC porque “seguro que estará dentro de los márgenes que marca la legalidad vigente” y no hay “ningún temor de que esto no ocurra”.

Así lo manifestó Baldoví en la rueda de prensa que ofreció en la Cámara Baja tras rubricar el acuerdo con el PSOE, donde señaló que el texto “va más allá del documento” que en su momento firmaron el PSOE y Unidas Podemos. “Somos clave”, se congratuló el diputado de Compromís.

“Vamos a ser unos socios leales, vamos a contribuir a la gobernabilidad y a la investidura”, expuso Baldoví, aunque para ello haya que “vigilar y hacer que esto que hemos firmado hoy entre el PSOE y Compromís”. En este sentido, se felicitó por el hecho de que el tema de la financiación autonómica “se concreta mucho más” en el texto firmado.

Según Baldoví, “es una buena noticia que los Reyes este año no traigan carbón y traigan un gobierno”. Igualmente, apreció que es “una buena noticia que empecemos a andar y seamos capaces de demostrar a la derecha que se puede gobernar como se gobierna, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana”.

"Ningún temor" al acuerdo PSOE-ERC

Consideró, asimismo, que el PSOE y ERC han sido “valientes” a la hora de llegar a un acuerdo con el que los segundos se abstendrán para permitir la investidura de Sánchez como presidente. Se trata, dijo, de un acuerdo que “era lo que estaba pidiendo la sociedad” frente a los partidos de derechas que “ni comen ni dejan comer”.

"Con tribunales y sin diálogo los problemas seguramente no sólo no se arreglan, sino que se agravan"

“Con tribunales y sin diálogo los problemas seguramente no sólo no se arreglan, sino que se agravan”, valoró Baldoví, para quien hay que “empezar a hablar de otras cosas y no sólo del monotema de Catalunya”. “Entendemos que todo lo que se haya acordado seguro que el PSOE estará dentro de los márgenes que marca la legalidad vigente y no tengo ningún temor de que esto no ocurra”, remachó.