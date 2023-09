Investidura de Feijóo, votación y resultados en directo | El Congreso tumba el segundo intento de Feijóo con 177 votos en contra, 172 a favor y uno nulo

Feijóo, a Sánchez: "Suba aquí ahora y hable claro"

El líder del PP centra su discurso en atacar a Sánchez y le emplaza a "hablar claro" desde la tribuna. "¿Amnistía si o no, yo digo no y usted?¿Referéndum si o no, yo digo no, y usted señor Sánchez?", dice Feijóo. "No se esconda", le espeta. Feijóo pide, además, a los diputados que no sean tránsfugas de la transición españoña.

"¿Amnistía si o no, yo digo no y usted?¿Referéndum si o no, yo digo no, y usted señor Sánchez?". — Juan Carlos Hidalgo / EFE

"Ahora toca conocer si usted quier ser presidente a costa de la dignidad y de la igualdad de los españoles", ha añadido Feijóo antes de insistir a Sánchez en que explique con la "valentía" que lamenta que no tuviera esta semana.