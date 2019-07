Pablo Casado mantiene su negativa a la investidura de Pedro Sánchez “por responsabilidad y coherencia” con su programa electoral. A su juicio, “no sería bueno que España se quedara sin alternativa política y sin un proyecto definido”.

El resultado del PP (de 137 diputados a 66) supuso una debacle en Génova, pero los conservadores lograron conservar la segunda plaza en el Congreso, lo que concede a Casado el estatus de líder de la oposición que Albert Rivera, el dirigente de Ciudadanos, también reivindica a pesar de tener 9 diputados menos que el ‘popular’.

El presidente del PP ha apremiado a Pedro Sánchez a pactar con los que considera son sus “socios naturales”: “Cada uno elige sus socios y PSOE ha elegido los suyos...Pedro Sánchez ha llegado a acuerdos de gobierno en siete Comunidades Autónomas, diez diputaciones y diez capitales de provincia: “Más no podemos hacer. Hemos acudido siempre a las entrevistas con el presidente con el mejor talante pero la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez”.

Casado ha vuelto a recordar que tiene su mano tendida a los socialistas, a los que ha calificado de “adversarios históricos”, en 11 pactos de Estado “para dar estabilidad a la legislatura” y ha reiterado la disposición de Navarra Suma de apoyar la investidura si Sánchez evita que en la Comunidad Foral el PSOE gobierne “con el apoyo de los proetarras”, en referencia a la abstención de EH Bildu.

“Un partido que pide abstenciones tácticas no puede estar al mismo tiempo poniendo cordones sanitarios y pactando con Bildu”, ha criticado el líder del PP que, sin embargo, no hace esa lectura de sus pactos -ratificados sobre el papel- con la extrema derecha. De hecho, desde la dirección del PP alegan que Vox “ya no da miedo” y que la desmovilización de la izquierda en unas futuras elecciones les podría dar la presidencia del país en un ‘pacto a la andaluza’.

Lastra: “El primer Pacto de Estado que debería hacer sería el de la investidura”



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra, ha comparecido tras las explicaciones de Casado para insistir en la responsabilidad que tiene el líder del PP en facilitar la gobernabilidad de España.

Lastra ha calificado de "sorprendente" que Casado hable de garantizar posteriormente la estabilidad del Gobierno y de intentar buscar pactos de Estado, a la vez que no quiere facilitar que pueda haber Gobierno. "El primer Pacto de Estado que debería hacer sería el de la investidura", ha aseverado.

Lastra ha vuelto a insistir en que el PSOE no quiere elecciones, pero ha indicado que si las hay no será sólo responsabilidad de los socialistas, sino de todos aquellos que “no han querido facilitar” una investidura sabiendo que no había otra alternativa posible.