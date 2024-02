Las izquierdas gallegas hacen frente común contra el PP por la sanidad pública en el tercer día de campaña

Entente de la izquierda en Galicia contra la gestión de la sanidad pública del Partido Popular. Ninguno de los cuatro candidatos progresistas a las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero se ha perdido este domingo la manifestación convocada en Santiago de Compostela por SOS Sanidade Pública para exigir la reanimación de un sistema sanitario "en coma". Según el CIS, la situación de la sanidad es el principal asunto de preocupación de la sociedad gallega y se ha convertido en la gran protagonista del tercer día de campaña.

La líder del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, cargó contra la última década de gestión del PP al frente de la Xunta: fue un "Terminator" de la sanidad, dijo en declaraciones a los medios de comunicación antes de arrancar la marcha junto a los miles de asistentes. Entre ellos estaba también el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, que aseguró que en Galicia era un problema ponerse enfermo.

Pontón y Gómez Besteiro son ahora mismo los representantes de los partidos de la oposición en el Parlamento gallego —Podemos se quedó fuera y Sumar es la primera vez que se presenta— y por su alianza política pasaría la posibilidad de sacar al PP de la Xunta después de catorce años. Hasta este domingo no se habían fotografiado juntos, pero, cuando quedan 14 días para que se abran las urnas, Pontón se abrió paso entre los manifestantes para acercarse a saludar al líder del PSdeG. Instantánea conseguida.

Y no fue la única escena que buscó este domingo la líder de la izquierda en Galicia. La portavoz nacional del BNG repitió el saludo con Marta Lois, candidata de Sumar, que también se dio cita en la multitudinaria protesta al igual que Isabel Faraldo, cabeza de lista de Podemos.

Hace dos semanas, en plena precampaña, todos habían coincidido ya en la manifestación por la crisis ambiental de los pellets, pero no se dejaron ver juntos, según informa Europa Press. Ahora, con la carrera electoral en marcha, a ninguno se le escapa que mostrarse en buena sintonía es imprescindible para hacer frente común a Alfonso Rueda. Una de las claves de estas elecciones gallegas será la división del voto en espacio progresista.

Críticas de Rueda

Y mientras la Praza do Obradoiro acogía el grito de miles de personas contra la gestión de la sanidad pública del PP, el presidente de la Xunta criticaba el "electoralismo" de la convocatoria. "Estamos en campaña electoral. Hay partidos que organizamos actos electorales como el de ayer en Pontevedra, con 14.000 personas, con muchísimo ambiente y muchísimo impulso, y hay otros partidos que lo que hacen son manifestaciones", dijo el líder del PP gallego.

Esta concentración —que sigue a otras muchas que se celebraron el año pasado en casi muchas localidades de Galicia— estaba convocada para el 4 de febrero, antes de que Rueda anunciase el adelanto electoral y la hiciera coincidir en pleno arranque de campaña. El personal sanitario gallego lleva tiempo denunciando la saturación en el sistema, la sobrecarga laboral de los profesionales y la falta de personal.

Este lunes, debate electoral

Reivindicaciones que los candidatos de la izquierda llevarán con toda seguridad al debate electoral de este lunes en la Televisión de Galicia (TVG). Sin la presencia de Vox -en una decisión de la televisión pública gallega muy cuestionada porque supone un debate a medida del candidato del PP-, Rueda, Pontón, Gómez Besteiro, Lois y Faraldo discutirán la hoja de ruta política para Galicia de los próximos cuatro años.

"Espero que no sea un todos contra uno, aunque me temo que lo estarán planteando así ahora mismo. Me caben pocas dudas. En todo caso, yo intentaré sobreponerme a todo eso y explicar a los gallegos y gallegas por qué les pido la confianza", ha dicho Rueda este domingo. Un todos contra uno es precisamente lo que busca el PP.