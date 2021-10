Las izquierdas y sectores del PSOE andaluz critican que Espadas quiera aprobar los presupuestos de Moreno

El vuelco al tablero político que ha pegado Juan Espadas, secretario general del PSOE en Andalucía, con la posibilidad, real, que existe hoy de cerrar un acuerdo de presupuestos con el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, que preside Juanma Moreno (lo que llevaría las elecciones autonómicas al 27 de noviembre de 2022), ha provocado, por un lado, un mar de fondo en el PSOE andaluz, el partido hasta ahora hegemónico en Andalucía, y, por otro lado, las críticas de las izquierdas (Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Más País) que consideran que, con ello, los socialistas le dejarían todo el espacio de oposición al Ejecutivo.

La decisión de Espadas de negociar en serio, que Moreno ha recibido de brazos abiertos porque le permite aparecer como el presidente moderado y ecuménico que dice ser, vino a ser avalada este martes, de algún modo, por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se dejó fotografiar mientras comía plátanos con ambos y quien, en el foro de urbanismo en el que anunció un bono para jóvenes que quieran acceder a una vivienda, citó varias veces a Moreno con el calificativo de "querido presidente". "El gobierno de España no va a fallar, va a estar con Sevilla, con la Junta de Andalucía, querido alcalde, querido presidente", dijo, mientras hablaba de vivienda y urbanismo Sánchez, en referencia a Espadas (que es también alcalde de Sevilla) y a Moreno.

La izquierda andaluza considera que el PSOE que dirige Juan Espadas les ha dejado un ancho carril por el que moverse. "La antítesis a Moreno va a existir. Los espacios vacíos en política no existen. Puede intentar ocuparlo el PSOE, pero considero que no se puede ocupar desde el pactismo que propone Espadas. Su objetivo parece ser el electorado de centro, que consideran que está en disputa con el PP. Ellos creen que pueden rascar. Yo tengo mis dudas. Lo que está claro es que esto nos deja el carril izquierdo a Unidas Podemos por Andalucía. Es un hecho: nos han dejado todo el espacio de oposición a UP. El único grupo que va a quedar ahora de oposición nítida va a ser Unidas Podemos", afirma a Público, Toni Valero, dirigente de Unidas Podemos, coordinador general de IU en Andalucía.

En el PSOE, la posibilidad del acuerdo con el Gobierno de PP y Ciudadanos ha removido a las bases sanchistas, sobre todo. El que fuera candidato en las primarias Luis Ángel Hierro, insistió este martes en que, llegado el caso, Espadas debe someter a consulta de las bases el acuerdo. Otras fuentes socialistas consultadas por Público creen que hay que esperar acontecimientos y ver cómo sale la apuesta que, asumen, tiene riesgos.

Para Teresa Rodríguez, cara visible de Adelante Andalucía, Espadas "ha renunciado a ganarle a la derecha en Andalucía en las próximas elecciones, lo cual es una dejación de funciones imperdonable como principal partido de la oposición". "Decirle sí –agrega a Público– a estos presupuestos es decir sí a los regalos fiscales a las grandes fortunas, al colapso de la atención primaria y las listas de espera, es decirle sí a la apuesta por la educación y la sanidad privadas, es decirle sí a la Andalucía del pelotazo urbanístico, los campos de golf y el turismo barato como único modelo productivo".

Rodríguez, aunque está en el Parlamento de Andalucía, no tiene grupo propio tras su expulsión del que hoy conforma Unidas Podemos por Andalucía, y no fue convocada por Moreno al Palacio de San Telmo en la ronda que abrió con los partidos. Aunque Rodríguez reclamó ir, el Ejecutivo autonómico dio la callada por respuesta. Para Rodríguez la situación "es un reto": "El PSOE que renuncia a ser oposición y a quitar a las derechas y Unidas Podemos haciéndole seguidismo al PSOE, solo queda Adelante Andalucía, así que tenemos que ser muchos y muchas más para sacar a la derecha y la extrema derecha de la Junta de Andalucía. Nos negamos a ver como irremediable un futuro gobierno PP y Vox que gestione la educación de nuestras hijas y la salud de nuestros padres".

Una vez que la situación de Rodríguez le impide presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos, si el PSOE cierra finalmente el acuerdo, solo Unidas Podemos –y Vox– podrían presentarla. Esta es una decisión que, según Valero, aún no se ha tomado: "Vamos a esperar a ver qué nos ponen por delante para decidir la enmienda a la totalidad o no. Nos vamos a guiar por las cuestiones que nos parecen irrenunciables, la fiscalidad y detener las privatizaciones encubiertas. En la reunión con Moreno y Bravo [a la que acudió junto a Martina Velarde, secretaria general de Podemos] no vimos que se moviesen mucho. Hay una serie de consensos en la UE en los que la derecha está entrando, sobre todo con los servicios públicos y la política fiscal, que van en la línea del acuerdo estatal entre UP y PSOE. Pero ellos ahí no nos daban mucha expectativa".

Líneas maestras

Valero se preguntó si la operación esconde algo más: "Tal vez Espadas tiene necesidad de ganar tiempo y protagonismo. Esto lo pone en escena, cuando está un tanto eclipsado por Moreno. Pero ¿Y si hay algo más? ¿Y si hay una operación en la cual se quiere empezar a experimentar una gran coalición?: ver cómo el PSOE y el PP se sustraen de las presiones por su derecha y su izquierda para entrar en una lógica de gran coalición a la alemana. Ya PSOE y PP pactaron en TVE, quedan por pactar otras cosas, como el CGPJ. De momento, es una estrategia que en España esta ahora frustrada".

Valero abundó en este razonamiento: "En algunas cosas no hay un viraje del PSOE. Aunque en los últimos tiempos el PSOE ha intentado hacer la confrontación con Moreno, mejor o peor, el PP se ha servido de sus legislaturas anteriores. En sanidad se han intensificado los problemas, pero la gestión del SAS era ya un desastre. Hay determinadas líneas maestras donde el PSOE y el PP se pueden entender".

Para Esperanza Gómez, coordinadora de Más País en Andalucía, la posibilidad de un pacto supone "la constatación de que, en la práctica, el PSOE andaluz y el PP de Juanma Moreno se parecen bastante". "La falta de alternativas es maná para el Partido Popular. No sabemos si se va a quedar en un acuerdo puntual o como parece el PSOE también va a apoyar la rebaja de impuestos a las rentas altas, la Ley del Suelo que promueve la vuelta al ladrillazo y la especulación. Políticas no muy diferentes de las que el propio PSOE practicaba cuando gobernaba con Ciudadanos".

"Nosotros –agrega Gómez– apostamos por generar un modelo diferente al que ambos defienden, de turismo precario y pelotazo urbanístico. Andalucía necesita un cambio de modelo productivo, que aproveche los recursos que tenemos potenciando sectores económicos sostenibles que generen empleo de calidad y mejor relacionados con las nuevas tecnologías, que sirva como palanca de cambio para dejar de ser el vagón de cola de la economía española".