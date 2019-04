Tras una intensa campaña electoral, los principales líderes políticos aprovecharán hoy la jornada de reflexión para descansar, aunque el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha convocado a la prensa para hacer declaraciones tras asistir al visionado de un documental.

No es la primera vez que Iglesias rompe la regla no escrita según la cual los candidatos no hacen declaraciones en la jornada de reflexión, y de hecho en esta convocatoria repite algo que ya hizo en las últimas elecciones generales, cuando habló para la prensa antes de ver una película sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas.

En esta ocasión, Iglesias tiene previsto ver en una sala madrileña, junto a otros candidatos de su formación política, el documental sobre el cambio climático Return y un cortometraje titulado Esperanza.

Los demás candidatos no se saldrán del habitual guion que año tras año se repite en la víspera de los comicios, como el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien disfrutará de un día "en familia", según fuentes socialistas.

Casado viaja a Navas del Marqués

Pablo Casado, candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, también pasará la jornada junto a su familia, y lo hará en la casa que tiene alquilada en la localidad abulense de Navas del Marqués.

Tiene previsto descansar y pasear por un paraje que conoce bien y en el que alguna vez ha convocado algún acto político, como el que celebró el pasado 22 de febrero para dar su respaldo al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El descanso es también el objetivo para hoy del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, según fuentes de la formación naranja, que no han concretado dónde pasará este día ni con quién.

Sí se sabe que la número uno de su partido al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, acudirá por la mañana a la Feria de Abril de esta ciudad, ubicada en el Parc del Fòrum, para visitar la caseta Ciudadana, pero no hará declaraciones a los medios de comunicación.

Y aunque la agenda de actos del Gobierno está casi despejada, sí hay algunos ministros que trabajan hoy, como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que acudirá al recinto de IFEMA para visitar el Centro Nacional de Datos desde el cual el domingo se procesarán los resultados del escrutinio de las elecciones.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, está de viaje oficial en China, y la ministra de Educación, Isabel Celaá, asistirá en Vitoria a la retreta de San Prudencio organizada por la Diputación Foral de Álava.