Julio Rodríguez ha pedido "pasar página" a la crisis que todavía se revuelve en Podemos en la capital. El exJemad es el número uno de una lista de primarias en la que no estará ninguno de los concejales del Ayuntamiento, ni representación de errejonistas ni Anticapitalistas. Asegura que ni la expulsión de los ediles ni las diferencias entre ambas partes han desviado la ruta que tiene marcada el partido en la capital: "El objetivo sigue siendo revalidar el Ayuntamiento y a Manuela Carmena como alcaldesa".

Juan Carlos Monedero ha entrevistado en La Frontera al exJemad de Podemos. Su primera intervención en los medios después de la decisión de la suspensión de militancia a Rita Maestre y el resto de concejales del Ayuntamiento. Considera que esta medida fue "la que había que tomar" y que hizo "todo lo posible" por llegar a un acuerdo con los ediles.

Rodríguez, preguntado por Monedero por lo que ha pasado en Madrid, alega que la decisión de los concejales de no presentarse a las primarias es "personal". "Han manifestado que van a participar en las elecciones de 2019 sin primarias de Podemos. Esta situación está recogida en nuestros Estatutos y los hemos aplicado. Por esto, la suspensión cautelar de militancia", explica el secretario general del partido morado en la capital.

La decisión de la expulsión de los concejales estuvo en sus manos. La dirección estatal, durante la jornada de la mañana, no tomó ninguna medida ni anunció ninguna sanción. Pablo Echenique los situó "fuera" de Podemos pero no entró en términos reglamentarios. Fue a última hora de la tarde cuando Rodríguez propuso al Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid la apertura de expediente y suspensión de militancia de los ediles.

"He hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo. Siempre se puede decir que había otras opciones pero la decisión es la que había que tomar"

Sin embargo, la entrevista no ha disipado las dudas ni resuelto las contradicciones de las dos partes en los hechos. Rodríguez señala que los concejales formaban parte de los nueve primeros candidatos, mientras que los ediles insisten en que dos de ellos estaban en los puestos 11 y 12. Según el exJemad explica, aseguraron que los seis estuvieran entre los primeros puestos porque "es un requisito de Carmena que tiene su derecho de decidir quien va en su equipo". Pero hay concejales que percibieron la formación de la lista como un "pulso" a la alcaldesa.

Monedero ha preguntado a Rodríguez si tiene la sensación de que se podía haber hablado "un poquito más". El exJemad aquí no hace autocrítica y explica que tiene "la confianza" de que "no ha dejado ni un minuto de hablar con todos los concejales". "Me he desplazado a todos sus despachos, nos hemos reunido en cafeterías y en círculos. De uno en uno y de dos en dos. He hecho todo lo posible. Evidentemente, siempre se puede decir que había otras opciones pero la decisión es la que había que tomar", relata.

Aunque el mensaje que hoy ha querido dejar plasmado Rodríguez ha sido otro. Como ya apuntó esta mañana Pablo Iglesias, asegura que "hay que pasar página", trabajar "con discreción" y "responsabilidad" para revalidar el ayuntamiento en los próximos comicios y reiterar el apoyo a la alcaldesa: "El objetivo no se ha perdido: es que Carmena revalide. Vamos a participar en el proceso confluencia con Izquierda Unida, Equo y el resto de independientes que elija Carmena. Apostamos por ella, lo dije desde el primer día y esto no ha cambiado".