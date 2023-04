Lambán creará la primera consejería de Soledad y Políticas Sociales de España si es reelegido presidente de Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, creará la primera consejería de Soledad y Políticas Sociales en España si resulta reelegido en las próximas elecciones autonómicas. El candidato del PSOE elevará el actual Observatorio de la Soledad de Aragón al máximo rango de la Comunidad, con carácter de consejería, junto a las políticas sociales, donde hasta ahora se encontraba integrada.

Esta decisión se fundamenta en la necesidad de dar a la soledad el tratamiento necesario dado el actual crecimiento de esta problemática. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al año 2022, en el 28,8% de los hogares en Aragón -unos 157.000-, vive una sola persona, y se prevé que en 2037 sean un 32%, lo que elevaría la cifra a un total de 195.000.

Además, en 2020 vivían solas en Aragón 68.200 personas -46.100 mujeres y 22.100 hombres-, según el informe Personas Adultas Mayores en Situación de Soledad no Elegida del Observatorio Aragonés de la Soledad, dependiente del Justicia de Aragón, elaborado con datos del INE.

Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de España. La población de 65 años o más en Aragón representa el 22,36% de la población, en cifras del INE de 2022. Las mujeres y las personas mayores son los colectivos más afectados en Aragón: más de 53.000 personas mayores de 80 años viven solas, y el 69% del total de los hogares en el que las personas mayores viven solas son mujeres.

En un comunicado, el PSOE de Aragón destaca un estudio realizado por la empresa 40db para El País y la cadena SER que desvela, entre otros datos, que el 70% de los aragoneses que viven sin compañía han sentido soledad en el último año.

La encuesta profundiza en cuestiones que inciden en los sentimientos de los aragoneses y aragonesas en relación con la soledad. Más de la mitad de los ciudadanos de Aragón (el 51%) afirman haberse sentido solos durante el último año.

Las cifras demuestran, defienden los socialistas aragoneses, que la soledad es un sentimiento que se empieza a extender más allá de las personas mayores y que se percibe como un problema real: el 22% de los aragoneses reconoce que con frecuencia no tienen a nadie con quien hablar, la mitad declara conocer a alguien que sufre o puede estar sufriendo soledad no deseada y el 75% cree que la soledad no deseada es un problema muy o bastante importante en España en la actualidad.