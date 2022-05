El PSOE registrará una proposición de ley para abolir la prostitución y reta a Podemos a votar a favor

La bronca entre el PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la prostitución no se ha acabado tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí'. Los socialistas retiraron su enmienda a última hora, pero la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha avanzado que su partido registrará una proposición de ley para abolir la prostitución. Pero esto ni siquiera ha queda ahí: ha retado a Unidas Podemos y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a que la apoyen.

Lastra ha comparecido a última hora del miércoles ante la prensa junto a la secretaria de Igualdad de PSOE, Andrea Fernández, y la portavoz socialista en la Comisión de Igualdad, Laura Berja, para reconocer que la aprobación de la futura norma es "una buena noticia", pero también para reprochar al resto de partidos sus posturas

Así, ha considerado que su partido retiró la enmienda sobre prostitución por "generosidad" y "ante la irresponsabilidad del resto de grupos, que amenazaban con votar en contra de la ley si se mantenía nuestra enmienda". "Nos hemos quedado solas pero con nuestros principios intactos y muy orgullosas", enfatizó Lastra.



Al otro lado, lo que vivieron los aliados del PSOE fue una tensa jornada en la que destaca el enfado con los propios socialistas por no ceder hasta última hora. Porque, de hecho, el primer partido que cedió fue Unidas Podemos, que el martes por la noche se comprometió con los grupos a retirar del actual redactado el apartado que hacía referencia a la tercería locativa y otro punto por el que se penalizaba el proxenetismo no coactivo (no violento) para llegar al acuerdo.



Una proposición de ley para abolir la prostitución

Tras toda la polémica, Lastra avanzó que este jueves presentarán una proposición de ley para abolir la prostitución en España y se refirió expresamente al PP, que según ha recordado dijo que apoyaba abolir la prostitución pero este miércoles "de repente" dijo que votaría que no a la ley si no se retiraban los artículos referidos a la misma.

Y también a "a Unidas Podemos y a su ministra de Igualdad", Irene Montero, a la que ha afeado que publicara un tuit hablando de generosidad.

La ministra, sin entrar en los reproches de Lastra, dijo agradecer a todos los grupos el llegar a un acuerdo, pero especialmente al PSOE, "que además impulsa una ley abolicionista que suma a los esfuerzos del Gobierno para acabar con la impunidad de la industria proxeneta y garantizar derechos de mujeres en contextos de prostitución".