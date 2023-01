Si yo llamara narco a alguien

¿Se imaginan que se me ocurre a mi decir aquí que Feijóo tiene vínculos con el narcotráfico? Y eso que, en este caso, hay una foto del presidente del PP con el narcotraficante Marcial Dorado en su yate, los dos sin camiseta. Pero si lo digo, me crujen.

¿Se imaginan que digo que se comenta por ahí que al ex director general de seguridad de la Comunidad de Madrid y actual magistrado Francisco Javier Oliver ha cometido algún delito o que está relacionado con una red de trata de blancas? Me crujen si lo digo.

¿Se imaginan que envío a un reportero al colegio de los hijos de García Ferreras a hacer un reportaje sobre la educación que reciben? ¿Se imaginan que propongo desde este podcast hacer concentraciones frente a la casa de Ayuso o de Abascal? ¿Se imaginan que digo que todos los hijos de los jueces que firmaban sentencias de muerte durante el Franquismo y los hijos de todos los policías que torturaron o reprimieron son hijos de terroristas? Se lo imaginan ¿verdad?

Creo que es evidente que la justicia en España no es igual para todos. Qué se lo digan a los raperos y titiriteros que acabaron en la cárcel o en exilio por cantar. Creo también que es evidentemente que hay una derecha judicial que ha perdido la vergüenza y el pudor y que actúa con un manifiesto desprecio del Derecho y de la democracia.

Y ahora permítanme que haga unas preguntas ¿Serían esos mismos jueces capaces de poner en libertad a violadores para atacar al gobierno y al ministerio de igualdad? ¿Les creen ustedes capaces de participar en operaciones de lawfare para encarcelar a rivales políticos? ¿Hay en España jueces que prevarican? ¿Hay en España jueces corruptos como Alba que está en la cárcel por articular una operación de lawfare contra Victoria Rosell? Yo no puedo responder a estas preguntas porque me empuran. Respóndanse ustedes mismos pero no hablen: en España parece que solo pueden hablar los fascistas.