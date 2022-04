El malestar latente en varias provincias andaluzas afectadas por problemas estructurales vinculados a la despoblación –aunque la Comunidad gana población– han llevado a que en Granada, Huelva y Jaén plataformas ciudadanas hayan decidido presentarse a las próximas autonómicas.

Aunque de momento se trata de un fenómeno indetectable para la mayoría de encuestas, nadie se atreve a descartar que la desafección que existe hacia lo que se siente como un abandono tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central, se traduzca en asientos en el Parlamento para Juntos por Granada, Por Huelva y Jaén Merece Más, que está a punto de cerrar una coalición con Levanta Jaén.

El éxito de Soria Ya, fundador del movimiento de la España Vaciada junto a Jaén Merece Más y Teruel Existe, en las pasadas elecciones autonómicas de Castilla y León, donde fue la fuerza más votada en su provincia con amplia diferencia –sacó el 42% de los votos–, ha dado alas a estas plataformas que luchan por similares objetivos: infraestructuras, inversiones y un reparto equitativo de las inversiones públicas.

"No somos como los partidos de siempre. Nosotros queremos luchar por la provincia de Jaén y lograr la convergencia territorial que unos y otros nos vienen negando. Llega un momento en que las plataformas que hacen las manifestaciones en la calle tienen que dar el salto. No estamos dispuestos a estar como los de Teruel, 20 años de manifestaciones y mientras pasan las manifestaciones, van pasando las oportunidades. Al final, hay que dar el salto a la vía política, que es donde se ven las inversiones. No queremos que Jaén sea menos que nadie. No queremos migajas, la sociedad civil debe ser responsable", afirma a Público Juanma Camacho, uno de los portavoces de Jaén Merece Más.

Similares argumentos defienden en Granada y en Huelva, donde también emprendedores locales, comerciantes, asociaciones de vecinos, familias preocupadas por la emigración y la falta de oportunidades para su descendencia llevan un tiempo formando plataformas. "Lo que queremos hacer valer es el voto de cada onubense en el Parlamento, y que ese voto no se regale a los partidos tradicionales porque al final se diluyen con los intereses propios. De hecho, la capacidad de representación de los políticos ha sido inútil porque no tienen la fuerza necesaria para conseguir algo. Por ello, la única solución que vimos era representarnos a nosotros mismos y que con ese voto podamos hablar directamente de Huelva en el Congreso y en el Parlamento andaluz", manifestó Joaquín De la Torre, de Por Huelva a Europa Press.

El portavoz de Por Huelva aseguró que su formación surge "del hartazgo de la ciudadanía a la clase política actual", al tiempo que ha asegurado que todos sus miembros son "trabajadores jóvenes" que están viendo cómo Huelva "está parada desde hace 30 años", toda vez que, afirmó, "desde que se inauguró el tramo de Huelva de la A-49 en 1990, no ha habido ninguna otra inversión".

"Da lo mismo el resultado que obtengamos en esta ocasión", dijo César Girón, líder de Juntos por Granada. "Lo importante es llegar y estar en las elecciones", añadió, cuando lanzó la candidatura.

Hace un lustro

Los problemas están bien identificados desde hace por lo menos un lustro. "Los datos de saldo vegetativo en Andalucía, junto al hecho de que no ha desaparecido ningún municipio y el fuerte desarrollo de la agricultura en algunas zonas de la comunidad, han contribuido a que se excluya Andalucía del debate sobre los problemas de despoblación en España, trasladando la falsa idea de que no existe ese problema en nuestra comunidad autónoma. La realidad es que más de la mitad del territorio andaluz viene padeciendo este problema desde hace años, y ya empieza a ser muy grave en algunas zonas", asegura la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en un informe de finales de 2018.

Añade este estudio: "Los problemas de despoblación afectan a la mitad de los municipios andaluces, inciden en la mitad del territorio de Andalucía, y se agravan en los municipios rurales con población inferior a 5.000 habitantes, afectando a dos de cada tres de estos municipios". Agrega, la FAMP: "En Andalucía se dan simultáneamente, en territorios bastante definidos, los dos tipos de retos demográficos. En el valle del Guadalquivir y la costa crece la población enfrentando el reto de gestionar la concentración de habitantes y la demanda intensiva de servicios, en tanto que el resto del territorio presenta problemas de despoblación y se enfrenta al reto de gestionar la dispersión de la población y la dificultad para acceder a los servicios o las infraestructuras".