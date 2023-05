Las mareas gallegas se resisten a la bajamar que predicen las encuestas

Las mareas gallegas que en el año 2015 removieron el mapa político del país para gobernar su capital y varias de sus ciudades más emblemáticas, han desperdigado sus fuerzas ocho años después y enfrentan el 28M con una tendencia a la baja generalizada. Sobre todo, en los entornos urbanos que las alumbraron.

La casuística del conglomerado de Podemos, Esquerda Unida-Izquierda Unida, los nacionalistas de la Anova de Xosé Manuel Beiras y los movimientos municipalistas es variada y no siempre responde a los mismos parámetros de análisis en cada concello, pero las encuestas de precampaña ya alertan de algo seguro: allí donde los representantes de la izquierda alternativa se presentan divididos, sea por la razón que sea, la bajamar parece ingobernable.

El caso paradigmático es A Coruña, con dos proyectos separados de antiguos compañeros y compañeras del mismo espacio político: de un lado, Marea Atlántica (MA), apoyada por Anova y que presenta de candidato al exdiputado autonómico Xan Xove en una lista que cierra el exalcalde Xulio Ferreiro, y de otro, Por Coruña, la lista sustentada por Podemos y EU que abre el exconcejal de MA y exsenador José Manuel Sande, y que cierra el exsindicalista Suso Díaz, padre de la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Marea Atlántica en A Coruña

MA perdió en 2019 la Alcaldía de la ciudad en favor del PSOE, pero obtuvo seis de 27 concejales, lo que le permitió formar grupo propio. Los primeros sondeos dicen que ahora se quedaría con sólo tres ediles, o dos incluso si Sande es capaz de arrebatarles uno.

"Es triste que vayamos divididos, pero nosotros no tenemos la culpa", aseguran fuente s de MA. "Mañana [por el jueves 4 de mayo] es el último pleno de la legislatura y la concejala de Podemos sigue manteniendo el acta que obtuvo en la candidatura de Marea Atlántica y en cuyo grupo no quiso quedarse [se pasó a los no adscritos]. No parece una manera muy lógica de defender la unidad", sostienen.

Mitin de Xan Xove, candidato de Marea Atlántica en A Coruña. — MA

En Ferrol, la izquierda alternativa también está dividida, aunque con las siglas cambiadas de bando. La lista del exalcalde Jorge Suárez, Ferrol en Común, vinculada a Esquerda Unida y apoyada también por Anova, se enfrenta a la de Podemos-Alianza Verde. Según los sondeos, ésta última no obtendría representación, pero podría hacer que Ferrol en Común perdiera un edil, lo que abriría la puerta a que el PP recuperase la Alcaldía que tenía antes de 2015.

Santiago

Sí hay unidad en Santiago, donde Compostela Aberta (CA), que gobernó la capital de Galicia entre 2015 y 2019 con Martiño Noriega, portavoz nacional de Anova, presenta ahora a María Rozas como cabeza de una lista en la que también se integran candidatos de Podemos. Ese partido ha renunciado a que su marca aparezca en la papeleta en Santiago, una condición en la que no ha cedido en otras plazas. Curiosamente, allí donde las encuestas parecen más favorables: de los cinco ediles que CA obtuvo en 2019 sólo perdería uno, lo que la mantendría con cierta con capacidad para sumar una mayoría de gobierno con el PSOE y el BNG.

"Creo que la clave de esa integración es que hemos trabajado con tiempo, manteniendo permanentemente la interlocución y el contacto", asegura Miguel Penas, coordinador político de Compostela Aberta, quien añade que su formación "quiere reconocer la responsabilidad y la generosidad que han ofrecido los compañeros y compañeras de Podemos" en el proceso de negociación para lograr una lista de consenso.

La candidata de Compostela Aberta, María Rozas, con el número dos de su candidatura, Xan Duro. — CA

Las mareas, que llegaron a ser la segunda fuerza política de Galicia con la marca En Marea, desaparecieron en 2020 del Parlamento autonómico. En las primeras elecciones tras aquella debacle encaran muchas dificultades, como esa imagen de división interna y el ascenso del BNG, y también la confusión que siembra desde Madrid la batalla entre Sumar y Podemos.

Fuentes de la dirección de Anova admiten que ese pulso va a afectar notablemente a los resultados urbanos de las mareas, pero recuerdan que Anova está presente en una veintena de candidaturas asentadas en villas medianas y pequeñas "muy alejadas del debate Sumar-Podemos", y donde ya han tenido experiencia de gobierno, dan apoyo a ejecutivos locales progresistas o esperan obtener buenos resultados como para lograr alcaldías o condicionarlas. Son, por poner tres ejemplos, los casos de Sada (A Coruña, 16.600 habitantes); Vilalba (Lugo, 14.000) y Ribadavia (Ourense, 5.000).

"Nuestra intención ha sido dar amparo a esas candidaturas municipalistas sin imponer cuotas ni generar tensiones", explican las fuentes de Anova.

Vigo

También hay lista unitaria en Vigo, la ciudad más poblada de Galicia y donde la marea local, que sí incorpora esta vez la marca Podemos en su papeleta, podría conservar sus dos ediles con el permiso del todopoderoso Abel Caballero. El actual alcalde podría permitirse el lujo de perder hasta seis de sus 20 concejales sin que peligrase su mayoría absoluta, pero para la oposición, perder un edil sería trágico.

Rubén Pérez, candidato de Podemos-Marea de Vigo a la Alcaldía de esa ciudad. — EP

"No podríamos hacer oposición, perderíamos el mínimo legal de concejales [hoy son cuatro del PP, dos de MdeV y dos del BNG] ncesarios para poder pedir informes al secretario municipal sobre las decisiones de la Alcaldía", alerta el cabeza de lista, Rubén Pérez, excoordinador de Esquerda Unida. Advierte de que lo de Caballero en Vigo no es un proyecto de gobierno, "sino un régimen". "Hacer oposición aquí es como hacerla en la Marbella de Jesús Gil de los años noventa: desmontaje del movimiento vecinal, censura y control de los rivales políticos, manejo de los medios de comunicación...".

El candidato de Podemos-Marea de Vigo explica que las elecciones municipales deberían servir para que la localidad iniciase un debate propio sobre sus necesidades –"Recupera Vigo" es su lema de campaña-, pero reconoce el riesgo de que el mal momento de las mareas, la pugna entre Podemos y Sumar y la atracción mediática en la que Caballero ha convertido a la ciudad complican la posibilidad de que ese escenario pueda darse.