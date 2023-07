El medioambiente, motivo de disputa entre PP, PSOE y Sumar

Este martes ha tenido lugar el debate con motivo de las elecciones generales, en el recinto 'Espacio Rastro' de Madrid, organizado por la plataforma Polétika de la mano de GreenPeace, Oxfam Intermón y Political Watch. Apenas 19 días para que el país acuda a las urnas, tres de los principales partidos aspirantes a la presidencia (PSOE, Sumar y PP) han expuesto sus programas sobre diversos temas, principalmente el medioambiente.

En el diálogo han intervenido Cristina Narbona, presidenta del PSOE; Carmen Navarro, vicesecretaria de estudios del PP; y Agustín Santos Maraver, número 2 de Sumar al Congreso por Madrid. El debate ha estado marcado también por la ausencia de Vox.

Los tres partidos han expuesto algunas de sus medidas divididas en tres bloques: el primero, medioambiente; el segundo, democracia y, en tercer lugar, políticas sociales, con cuatro minutos de ponencia cada uno.

La cuestión medioambiental, principal punto de choque

Durante el primer minuto, los candidatos han adelantado sus diferentes posturas y medidas para tratar la cuestión climática. El más contundente ha sido Agustín Santos (Sumar). "El diagnostico es malo", ha alertado. "En los próximos diez años nos jugamos el futuro como especie, en 10 años habremos superado los límites del Acuerdo de París", ha sentenciado Santos.

Una de las propuestas de Sumar ha sido abordar la cuestión medioambiental en un debate anual. El exdiplomático, a su vez, ha lamentado que no estuviese en el debate Vox, siendo "el partido negacionista por excelencia" que se presenta a las elecciones.

Tanto Navarro como Narbona han coincidido en que la cuestión medioambiental es un tema que hay que tratar. La socialista ha celebrado el logro de duplicar el autoconsumo en España. En cambio, la candidata del PP ha manifestado que los retos climáticos "necesitan una serie de reformas", por las que pasa reducir el número de carteras del Gobierno.

El primer punto de choque ha sido el tema de las centrales nucleares, en el que se ha tratado el calendario de cierre de las centrales para el año 2030. La postura del PP ha sido de una clara apuesta hacia ellas, refiriéndose a esta fuente de energía como "limpia, segura, y barata".

Narbona (PSOE), que fue ministra de Medioambiente de 2004 a 2008, ha desmentido esta descripción, achacando la situación de los residuos de alta radioactividad que quedan "durante centenares de años". Santos (Sumar) recordaba al mismo tiempo el caso de la explanada del CSIC, que todavía "daba el nivel de radiación más alto de España".

El segundo apartado de la cuestión climática ha sido el uso del agua, en el que Doñana ha vuelto a protagonizar el debate. Navarro ha anunciado 40.000 millones de euros destinados para obras hidráulicas, justificando así la apuesta por el regadío en España, en línea con el discurso popular en Andalucía. La socialista ha pedido a la candidata del PP que "no engañase" a la gente, creando expectativas falsas y prometiendo "un agua que no puede atender". "Construir embalses no hace aparecer el agua por arte de magia", ha apostillado Narbona. El candidato de Sumar ha comparado el plan hídrico del PP con el modelo del Canal de Isabel II en Madrid.

Políticas sociales

Tras más de dos años del comienzo de pandemia, las empresas ya han alcanzado los márgenes de beneficio que tenían antes de la emergencia sanitaria, algo que no ha sucedido en la ciudadanía, que ha visto su economía mermada. En este apartado, ante la pregunta de qué medidas se proponen para paliar esto, los respectivos candidatos han expuesto distintas propuestas.

Narbona, ha dado como principales medidas sociales el plan de pensiones, la subida del SMI y la ley de vivienda". Santos Maraver ha denunciado las desigualdades educativas con la privatización de las universidades. Ante esto, el candidato de la formación que lidera Yolanda Díaz ha celebrado la propuesta de una herencia universal valorada en 20.000 euros para los jóvenes en educación. "El acceso a la educación superior es un derecho universal", ha declarado.

El PP ha replicado estas medidas argumentando que "gastar más no significa ser más eficaces". Por esta razón, ha resaltado la medida de Feijóo de rebajar el IRPF a las rentas menores de 40.000 euros.

La Inteligencia Artificial frente a la democracia

La lucha contra la desinformación ha sido el tercer punto de choque entre los ponentes. Narbona ha expuesto la necesidad de contrastar "las mentiras que se han dicho sobre Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición". Una problemática que ha visto como principal foco las redes sociales. Así como en la necesidad de legislar la Inteligencia Artificial.

"Queremos tratarlo como una oportunidad, más que como un peligro" ha defendido Navarro. A lo que PSOE anunciaba la propuesta de creación de un "ministerio ético". Sumar lo ha querido llevar más lejos, con la necesidad de "crear un tratado internacional": "Si la IA cae en manos del interés privado se convertirá en una amenaza directa contra el sistema democrático", ha condenado Santos.