Mikel Torres (PSE): "Estamos viviendo la regeneración del socialismo vasco"

¿Cómo llega a esta nueva cita con las urnas?

Llego como tiene que llegar cualquiera que se presenta a unas elecciones. Con ilusión, con ganas, optimismo y, especialmente, con nuevos proyectos. Es la ciudad en la que he nacido, en la que vivo, y es una ciudad con enormes posibilidades de futuro.

¿Cómo presentaría a Portugalete?

Portugalete es una ciudad singular dentro de la Margen Izquierda, porque es el único municipio de esta zona que no tiene industria. Es una ciudad que por sus características pertenece a una situación de burguesía marítima o comercial, donde en sus apenas tres kilómetros cuadrados vivimos casi 47.000 personas. Es una extensión pequeña en la que nunca ha sido posible tener industria, como ha habido en los municipios vecinos. Vivimos, principalmente, del comercio y de la hostelería.

¿Portugalete es uno de los bastiones del PSE en Bizkaia?

La fuerza del PSE en Bizkaia ha radicado siempre en la Margen Izquierda y la zona minera. Antiguamente teníamos muchas alcaldías. Con el tiempo hemos ido alternando salvo en Portugalete, donde gobernamos desde 1979. Independientemente del color político, lo que buscamos es que nuestro municipio avance y gobernar para todos los vecinos.

¿Cuál es su mensaje hacia los vecinos?

Queremos garantizar todas las infraestructuras necesarias para que ningún vecino tenga que ir a buscarlas fuera de Portugalete; también buscamos hacer una ciudad amable, salvando brechas urbanas. Una ciudad buena en el ámbito de la participación, de las actividades culturales... No aspiro a tener la mejor ciudad, pero sí la ciudad con mejores personas.

Usted se desempeña también como secretario general del PSE en Bizkaia. ¿Qué tal ve al partido de cara a las elecciones municipales y forales?

Lo veo bien. Somos un partido muy grande al que a veces le cuesta entrar en la maquinaria electoral. En este momento es importante estar gobernando en España con un presidente socialista. Presentamos más listas electorales que nunca en Bizkaia, cubriendo el 99% de los municipios, con una cantera nueva en muchos lugares y con un amplio número de mujeres. Estamos viviendo la regeneración del socialismo vizcaíno y del socialismo vasco.

Decía usted que es importante contar con la presidencia del Gobierno a la hora de afrontar esta cita a nivel municipal.

Es fundamental. En el PSE nos da un plus importante. Tenga en cuenta que las políticas que realiza el Gobierno central son muy importantes para Euskadi. Además, tenemos la suerte de tener un presidente del Gobierno que ha sabido identificarse con las políticas más demandadas por la gente.

¿La presencia del PSE en el Gobierno vasco también es un punto a favor?

Sí, sin duda. El PSE siempre ha sido un partido de diálogo y de acuerdos. A día de hoy estamos gobernando con el PNV en todas las instituciones, y en ese sentido se reconoce al PSE como el partido que da estabilidad en Euskadi. De hecho, en las encuestas aparece en las encuestas como el socio preferido para las coaliciones de gobierno. El papel que está teniendo el PSE en el Gobierno vasco es reconocible y muy aceptado. Son acuerdos que dan estabilidad al país.

¿Existen posibilidades de llegar a acuerdos por el lado de la izquierda, junto a Podemos y EH Bildu, tras las elecciones municipales y forales?

"No vislumbro pactos de gobierno con EH Bildu"

En Euskadi los acuerdos políticos siempre han sido muy diversos. Por ejemplo, yo he gobernado con el PP, solo y ahora con el PNV, partido con el que tenemos un acuerdo de gobernabilidad en todas las instituciones. Ahora bien, hay ayuntamientos donde no gobernamos con el PNV y tenemos acuerdos puntuales con EH Bildu o Podemos, pero a corto o medio plazo no vislumbro pactos de gobierno con EH Bildu. Son ellos quienes tienen que dar un paso adelante y deshacerse de ciertas mochilas que llevan.

¿Cuáles son esas mochilas?

Una de ellas es el reconocimiento del daño causado y la condena unánime de todo el proceso terrorista, esa asignatura pendiente que todos les reclamamos pero que todavía no han realizado.

¿A quién va a llamar primero si necesita apoyos para seguir al frente del ayuntamiento?

Los ciudadanos, ya con su voto, te colocan ante las situaciones de posibles acuerdos. Si no tienes mayoría, la posibilidad está con aquellos que estén dispuestos a tomar parte del gobierno municipal. Cuando pasen las elecciones municipales veremos si renovamos ese acuerdo de gobernabilidad con el PNV o si de alguna forma tenemos vía libre para otros acuerdos.

¿Usted es partidario de renovar ese acuerdo de gobernabilidad con el PNV?

Los acuerdos de gobernabilidad amplios y estables funcionan muy bien, porque dan estabilidad y permiten desarrollar el programa municipal. El acuerdo municipal con el PNV ha funcionado bien, no tengo ninguna queja. Si mi partido quiere renovar ese acuerdo, yo encantado.

¿La ultraderecha puede crecer en Euskadi en estas elecciones?

No creo. Donde menos posibilidades tienen es en unas elecciones municipales, porque carecen de estructuras locales. El objetivo de la extrema derecha son las grandes elecciones, donde pueden movilizar algo más de voto. Tampoco tienen un mensaje de política local que les permita ganar. Por tanto, creo que va a ser insignificante lo que pueda lograr Vox en estas elecciones municipales.