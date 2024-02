Mónica García responde al exconsejero de Sanidad de Ayuso: "Usted firmaría de nuevo los protocolos de la vergüenza"

El exconsejero de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruíz Escudero, ahora senador por el Partido Popular, ha aprovechado un día más la sesión de control para confrontar con Mónica García. Esta vez, Escudero ha acusado a la ministra de Sanidad de utilizar su posición ministerial para perjudicar a la Comunidad de Madrid, así como de actuar bajo los principios del "sectarismo ideológico". Una recriminación que García no ha dudado en contestar con contundencia.

Ante estas acusaciones, la ministra ha defendido que "la mayoría de los fondos europeos han sido repartidos por unos determinados conceptos en los cuales Madrid siempre es de las más beneficiadas" como, por ejemplo, "20 millones en transformación digital o 13 millones en salud bucodental".

"A usted le vuelvo a decir que ni una sola lección sobre Sanidad, pero tampoco me va a dar ni una sola lección de cómo cuidar Madrid. Y sí, estamos preocupados en Madrid, estamos preocupados en la sociedad, ¿sabe por qué? Porque usted, señor Escudero, volvería a firmar otra vez los protocolos de la vergüenza que dejaron a 7.291 mayores morir de forma indigna en las residencias", ha recalcado García.

En la misma línea, la ministra ha reivindicado que, "por mucho que la señora Ayuso diga que se iban a morir igual, cosa que no afirma ni un solo profesional ni nadie que tenga una mínima decencia ética y política, no es lo mismo. No es lo mismo morir ahogado que morir sedado. No es lo mismo morir abandonado que morir acompañado y no es lo mismo que te den una oportunidad para tener un tratamiento que te sentencien a una muerte indigna".

"No, no es lo mismo, aunque a ustedes les dé exactamente igual. Señorías del Partido Popular, el señor Ruiz Escudero lo volvería a afirmar y ustedes lo volverían a aplaudir, ha sentenciado.

García defiende el reparto de Centros Oncológicos

Este enfrentamiento ha tenido lugar durante el tiempo para contestar y replicar a la pregunta realizada por el senador del Partido Popular sobre los criterios empleados para la aprobación de los Centros Integrales de Atención contra el Cáncer de la Red de la Unión Europea de Centros Oncológicos Integrales Nacionales.

Ruíz Escudero ha reprochado a la ministra de que "nadie ha dado ninguna explicación al respecto ni a las comunidades autónomas ni a los jefes de servicio de oncología que así se lo han pedido".

"Lo único que sabemos es que una vez más su Ministerio lo único que han hecho ha sido actuar con precipitación (...) Lo único que han hecho ha sido perjudicar una vez más a la sanidad madrileña, que es su auténtica obsesión, y para ello da lo mismo perjudicar también a los profesionales o incluso a los pacientes", ha declarado Escudero refiriéndose a que solo se haya incluido el Hospital de La Paz en la lista de estos centros oncológicos.

A lo que García ha respondido con contundencia: "No contentos con intentar enfrentar a los territorios y a los ciudadanos de España con la amnistía, ahora quieren enfrentar a los territorios también con una materia tan sensible como puede ser el tratamiento del cáncer". La ministra ha detallado que la elección de estos centros forma parte del reglamento Europe For Health, que "intenta que los Estados miembros tengan cooperación y que puedan tener las mejores prácticas compartidas".

"En materia de cáncer, esta Joint Action está liderada por el Instituto Catalá de Oncología. ¿Podía haberse presentado en Madrid? ¿Lo podría tener en Madrid? ¿Sabe lo que pasa? Que es que no se presentó. Lo presentó, por ejemplo, Extremadura en trastornos neurológicos o Andalucía en trastornos respiratorios", ha argumentado García.