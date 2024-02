Moreno Bonilla ha concedido casi 400.000 euros en tres años a Red Madre, entidad antiabortista que "asesora" a embarazadas

Casi 400.000 euros (concretamente, 371.799,21 euros) de los 1,7 millones que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha concedido entre 2021 y 2023 en ayudas a asociaciones antiabortistas, autodenominadas "provida", para que atiendan a mujeres embarazadas y a madres de menores de 0 a 3 años ha ido a parar a una de las principales entidades del país, Red Madre. Así se extrae del análisis de las resoluciones oficiales publicadas en la web de la Junta de Andalucía.

En el patronato y la comisión ejecutiva de Red Madre aparece como vocal Benigno Blanco, que fuera secretario de Estado en los gobiernos del José María Aznar (PP) y también presidente del Foro Español de la Familia. Esta organización ultracatólica destacó por su feroz oposición contra las leyes más sociales de los gabinetes de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), entre ellas la del aborto o el matrimonio de personas del mismo sexo.

Esta línea de subvenciones, destinadas a implementar "medidas de asistencia a la mujer embarazada en dificultades", fueron pactadas por el PP con Vox y Ciudadanos la pasada legislatura (en el año 2020, para lograr la aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2021) y se han aplicado todos los años desde entonces. De alguna manera, el PP andaluz las ha hecho suyas. Ahora, con mayoría absoluta ya no necesita el apoyo de Vox para sacar sus iniciativas adelante.

Diversas asociaciones feministas de Andalucía han criticado severamente estas ayudas en varias ocasiones y han exigido, sin éxito, su retirada. Estos colectivos consideran que "sirven para apoyar a grupos abiertamente contrarios a la igualdad y al derecho a decidir de las mujeres, que dedican sus energías a entrometerse en las decisiones de las mujeres sobre su maternidad".

Son subvenciones que se dan por concurrencia competitiva (en teoría, se las lleva la mejor oferta), pero solo pueden recibirlas asociaciones que tengan entre sus objetivos "carecer de fines de lucro y tener recogido de forma expresa en sus Estatutos, en el objeto social, alguno o varios de los siguientes fines: la protección y defensa de la vida, el respeto a la vida del ser humano" y "el apoyo, asistencia o asesoramiento a la mujer embarazada y a la maternidad", según consta en la orden que regula la entrega de estas subvenciones.

En la web de Red Madre se refleja que esta se compone de un total de 40 asociaciones locales repartidas por todo el país. Además, se recoge, con la habitual retórica antiabortista, que su misión es "atender y acompañar de forma personalizada, en cualquier punto de la geografía española, a toda mujer que necesite apoyo, asesoramiento y ayuda con su embarazo" y también "impulsar y promover en la sociedad la cultura de la vida, así como la defensa de la maternidad".

"Son buenas palabras, pero muy malos hechos. Lo que hacen bajo una presunta protección, es coartar la libre decisión de las mujeres. No hay peor ayuda que impedir que las decisiones de una mujer sean libres y voluntarias", asegura a Público Soledad Pérez, exdirectora del Instituto Andaluz de la Mujer en la etapa socialista, que añade: "Que se sientan culpables es el objetivo, hay un interés de esta Red y es culpabilizar a las mujeres diciendo que podían haber tenido ese hijo".

Las ayudas

El PP subvenciona desde que lo pactó con la ultraderecha la creación en Andalucía de un tejido asociativo antiabortista que presiona a las mujeres y las "infantiliza" al presionarlas para que prosigan con su embarazo, en lugar de fomentar la toma de decisiones libres e informadas, según denuncian las asociaciones feministas.

Red Madre ha recibido, en concreto, según el cálculo que ha hecho Público tras analizar todas las resoluciones oficiales, 371.799,21 euros en estos tres años a través de once subvenciones en cinco provincias diferentes (Almería, Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla).

Estas ayudas suponen el 21% del total de ayudas que la Junta ha repartido estos tres años. El pasado año, 2023, también fue Red Madre la entidad que más dinero obtuvo.

Las ayudas que la Junta ha concedido a Red Madre se han repartido de esta manera. En el año 2023, fueron 93.492,46 euros en tres provincias: en la de Córdoba, 15.584,92 euros; en la de Málaga, 15.386,7 euros, y en la de Sevilla, 62.520,84 euros.

En el año 2022, Red Madre recibió otras cuatro subvenciones, por importe de 149.472,91 euros: en Almería, 19.817,28 euros; en Cádiz, 34.160,1 euros; en Córdoba, 27.948,53 euros; y en Sevilla 67.547 euros.

Y en 2021, fueron 128.833,84 euros en otras cuatro ayudas: en Sevilla, 80.615 euros; en Cádiz, 13.461,86; en Málaga, 26.108,08 euros; y en Córdoba, 8.648,9 euros.

Infantilización de las mujeres

Público envió un mensaje a la Fundación Red Madre para tratar de saber a qué había dedicado las subvenciones, sin respuesta en el momento de publicación de esta información, y otro a Red Madre en Sevilla, que tampoco fue respondido.

En la web de la fundación, en la memoria de actividades de 2022, se recoge su preocupación por que se continúe con el embarazo y se afirma que, en efecto, el 87% de las madres "en riesgo de aborto" que han recurrido a sus servicios han "continuado con el embarazo". Ese año, Red Madre, que trabaja en todo el país, atendió a 5.112 mujeres embarazadas. Según sus datos, solo el 12,58% abortaron.

Así lo recoge, por ejemplo, Red Madre en Cádiz, que atendió en 2022 a "21 mujeres que estaban en riesgo de aborto y todas ellas, según recoge en la memoria, "decidieron continuar con el embarazo". En la memoria se recoge, que Red Madre "acompañó a 176 mujeres: 80 en Jerez, 91 en San Fernando y 5 en El Campo de Gibraltar. 104 estaban embarazadas y 72 eran madres de lactantes. El 70% no contaban con una red apoyo y el 91% estaban en situación de desempleo".

Red Madre en Córdoba atendió en 2022 a 162 mujeres, de las cuales 77 estaban embarazadas y 85 tenían hijos entre 0 y 2 años. Aquí Red Madre recoge: "Una cuarta parte había valorado el aborto como una opción válida para salir de la situación en la que se encontraban y únicamente dos de ellas tomó esa decisión", según recoge la memoria de actividades.



La Asociación Red Madre Sevilla durante 2022, según sus propios datos y con sus palabras, "ha atendido y acompañado a un total de 284 mujeres con una edad media de 28 años, de las cuales 136 (111 embarazadas y 25 madres recientes) fueron de primera acogida y 148 madres recientes en proceso de seguimiento. En este acompañamiento se ha apoyado desde diversos ámbitos (material, social, psicológico, jurídico, laboral, sanitario, socioeducativo, etc.)".

Un grupo de psicólogas clínicas ha emitido un comunicado, al que ha tenido acceso Público, a cuenta de la polémica creada en el Ayuntamiento de Sevilla, en el que el PP ha pactado también con la ultraderecha de Vox, que las antiabortistas entren en los centros de atención a la mujer.

En él recogen una serie de reflexiones que vienen al caso y dejan meridianamente claro que "la decisión de ser madre o no, debe tomarse de forma libre y sin atisbo de coacción o juicio crítico de otras personas, ya que las consecuencias de tener un hijo o hija sin desearlo son importantes tanto para la persona que se ve forzada, de cualquier modo, a ejercer una función tan compleja como la marental, como para el bebé nacido en un contexto de rechazo".

"La mujer es infantilizada, se siente juzgada", asegura un grupo de psicólogas.

"En nuestra práctica clínica –agregan las expertas– hemos podido comprobar las consecuencias negativas que puede tener el hecho, no de dar información, sino de que esta información sea tendenciosa, ya que la mujer es infantilizada, se siente juzgada, dispara creencias negativas sobre sí misma, sentimientos de culpa y sobre-responsabilidad, ya que no se presiona a los hombres para fomentar su responsabilidad y prevenir embarazos no deseados".

"Esto es así porque se obvia que esta persona no desea someterse a una interrupción voluntaria del embarazo por capricho sino por comprender que es la mejor decisión sopesando su propia vida, su entorno familiar", concluye el comunicado de las expertas sevillanas.