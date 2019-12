Finalmente en torno a las 9.15 horas de este martes será cuando Pedro Sánchez llamará por teléfono al presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo que supondrá la primera conversación de carácter formal entre ambos dirigentes desde la reunión de Pedralbes del 20 de diciembre de 2018.

Gobierno y Generalitat han pactado esa hora tras la primera petición de Torra de que Sánchez le llamase antes de las ocho de la mañana por tener la agenda ocupada. Detrás de esta petición parecía esconderse el intento del president de la Generalitat de ser el primero al que telefoneara Sánchez, dentro de la ronda de contactos que quiere mantener con todos los presidentes autonómicos de cara a su investidura. En el Govern se consideraba que sería "un gesto" por parte del presidente en funciones.

Sin embargo, Sánchez aclaró que la ronda de llamadas seguirá el protocolo de hacerla en función de la antigüedad de cada Estatuto de Autonomía, y que empezaría por el País Vasco, cuya llamada se había anunciado a las 10 de la mañana del martes. Finalmente, Sánchez y el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu serán los primeros en hablar, y lo harán en torno a las nueve de la mañana, según informaron fuentes del Gobierno.

Además, según estas mismas fuentes, Sánchez quiere intentar hablar con todos los presidentes autonómicos a lo largo del martes y, de no ser posible, acabar la ronda el mismo miércoles por la mañana, por lo que se está todavía ajustando el horario de las llamadas.

Sólo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, parece que no tiene intenciones de hablar con el presidente del Gobierno en funciones, porque ha pedido un encuentro personal con él, que La Moncloa no contempla en estos momentos. Ayuso ha dicho que por teléfono no quiere hablar con Sánchez.

Sánchez, como anunció tras ser designado candidato por el jefe del Estado, quiere en esta ronda hacer partícipe a todos los presidentes autonómicos de la necesidad de que se acabe el bloqueo político y que haya cuanto antes un Gobierno.

La ronda de Lastra

Este mismo martes, además, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, empezará las conversaciones con todos los grupos políticos del Congreso a excepción de Vox. El partido ultraderechista, tras denunciar que los socialistas no querían reunirse con la tercera fuerza política de la Cámara Baja, ha rechazado ahora el encuentro con la portavoz del PSOE.

Lastra se reunirá a las 10:00 horas con Más País y Compromís; a las 11.00 horas con ERC; a las 12.00 horas con Bildu; a las 16.00 horas con JxCat y a las 17.00 horas con la CUP.

El miércoles, Lastras seguirá los contactos con el resto de fuerzas políticas, cuyo orden se ha fijado por cuestión de la agenda de los distintos portavoces parlamentarios. No obstante, lo previsible es que las conversaciones con todos grupos finalicen en dos días.

Si todo sale como está previsto, el jueves la ronda de contactos con los partidos y los grupos parlamentarios anunciada por Sánchez estará concluida, pero todo seguirá dependiendo de la negociación con ERC y, sobre todo, del fallo del Tribunal de Justicia de la UE en torno a las inmunidad de Oriol Junqueras.