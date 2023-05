En relación con el artículo titulado El mafioso ruso que amenaza al fiscal Grinda contrata al abogado de Villarejo y De la Joya publicado en fecha 11 de abril de 2018 en el periódico digital Público, se hace constar la siguiente rectificación:



1.- Que la información que se difundió en fecha 11 de abril de 2018, relativa a los supuestos actos amenazantes del Sr. Traber contra el fiscal Sr. Grinda (cuya veracidad siempre ha negado rotundamente el aludido Sr. Traber), fue consultada previamente por el Sr. Bayo con el propio fiscal, quien le proporcionó una información irreal de lo sucedido a la que le dio total credibilidad.



2.- Que, sin embargo, la información relativa a esos supuestos actos amenazantes no se ha confirmado con posterioridad, no existiendo ningún procedimiento judicial que se haya iniciado ni sustanciado contra el Sr. Traber por tales supuestos hechos delictivos, que por tanto acabaron por no ser acreditados.



3.- Que se realiza por parte del Sr. Bayo una petición pública de disculpas al Sr. Traber por los perjuicios que la no acreditación de dicha afirmación pueda haberle causado.