PACMA presenta a sus candidatos con las elecciones europeas como "objetivo principal"

El partido animalista PACMA ha presentado este martes sus candidaturas a las cuatro convocatorias electorales que se avecinan con un objetivo claro: entrar en las instituciones. Con un eslogan que llama a los votantes a unirse a la "re-evolución", la formación ha apostado sus cartas más fuertes en los comicios europeos, donde Silvia Barquero, presidenta del partido, luchará por "dar voz a los animales". Una estrategia que tiene que ver con el modelo de circunscripción única, explica a los asistentes del acto Ana Bayle, vocal de la Junta Directiva de la organización política.

"Nuestro objetivo principal son las elecciones europeas", ha explicado Bayle a los asistentes, antes de anunciar que Silvia Barquero será la elegida para representar a Pacma en Bruselas. "No hace falta añadir más. Ella es una líder nata con un potencial de comunicación increíble", ha espetado.

Que Barquero se postule como la cabeza visible del partido en Europa no es ninguna novedad, en tanto que ya se habían filtrado informaciones al respecto, sin embargo, su hipotética marcha a Bruselas deja un espacio en el terreno nacional que será ocupado por Laura Duarte, la portavoz de PACMA, que, tal y como se ha anunciado este martes, será la candidata a La Moncloa y a la Comunidad de Madrid.

En el acto, también se han anunciado las candidaturas autonómicas y municipales, compuestas por "activistas" que dedican "su tiempo libre y sus vacaciones" a defender los derechos de los animales. "No recibimos ni un duro de subvenciones públicas. Nuestros recursos humanos y económicos no dan a más y hemos tenido que seleccionar candidaturas únicamente en las 20 ciudades con más censo y mayor simpatía", advertía Bayle.

"Hay otros partidos que no tienen representación y, sin embargo, están invitados a grandes debates en cadenas de televisión"

Unas limitaciones que en palabras de la candidata a las generales, Laura Duarte, tienen que ver con la falta de cobertura mediática que se da a la lucha animalista en España. "Me gustaría decir que aquí no están las cámaras de televisión de los grandes medios, porque olvidan y silencian la candidatura de PACMA", opinaba, para lanzar el primer dardo electoralista: "Hay otros partidos como Vox que no tienen representación y, sin embargo, están invitados a grandes debates en cadenas de televisión".

Duarte, durante su discurso, ha asumido el peso que supone representar la lucha animalista en los comicios nacionales. Tanto, que ha desglosado las virtudes de un voto a PACMA y ha señalado el carácter feminista del partido, que cuenta con un setenta por ciento de mujeres candidatas. "Las mujeres somos mayoría en el movimiento de defensa de los derechos animales y nosotras no lo ocultamos".

Barquero, por su parte, ha puesto el foco en las esperanzas que hay dentro de la formación en llegar a obtener representación. "Nuestro crecimiento ha sido paulatino y lento, pero firme", apuntaba la presidenta animalista.

En cualquier caso, el acto ha servido como pistoletazo de salida –no oficial– para el inicio de la campaña, en tanto que los discursos de las dos principales líderes han estado cubiertos de un tinte electoral: "Nuestro programa está enfocado a conseguir cambios legales para los animales, pero también para combatir el cambio climático, limitar plásticos o apostar por las renovables", explicaba Barquero.

Pacma, alternativa a la "crispación"



Sobre Podemos: "¿Qué utilidad tiene votar a un partido que está en proceso de desintegración?"

PACMA se han presentado como la principal alternativa de cara al escenario de "crispación" que vive el país. En virtud de ello, han despejado dudas sobre un hipotético diálogo con otras fuerzas progresistas. Concretamente con la formación de Íñigo Errejón, que, según Barquero, no ha mostrado interés en hablar. "Entiendo que ven en nosotros una amenaza a sus votos", ironizaba Barquero.

En esa misma línea ha ido Duarte, que ha señalado directamente a Podemos: "¿Qué utilidad tiene votar a un partido que está en proceso de desintegración y que no es capaz de ponerse de acuerdo con el otro partido con el que sumarían? Animo a la gente a que vote en conciencia y no por utilidad".

Desde la formación animalista también han puesto encima de la mesa el peligro que supone la entrada de de Vox en el escenario político español. "Es un partido que nos quiere llevar al pasado y que está llevando a cabo una defensa política de la tauromaquia y la caza", ha denunciado Barquero, para explicar que PACMA es la única formación que ofrece propuestas políticas capaces de frenar los valores del partido de Abascal.