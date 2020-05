El pactismo de Gabilondo irrita al PSOE de Madrid, que se organiza para reaccionar ante los escándalos de Ayuso

Había un malestar latente en el seno del Partido Socialista de Madrid (PSM) con la actitud tibia del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ante los sucesivos escándalos que están azotando a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Y ese malestar y hasta la irritación estalló este miércoles tras un lanzar un vídeo el que fuera candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad en el que pide a Ayuso que "lidere" y se ponga la frente de un pacto por la reconstrucción en Madrid.

Según distintos dirigentes del PSOE madrileño consultados por Público, no se puede entender que se quiera tender la mano a alguien que está acosada por todo tipo de polémicas, personales y por su gestión en la crisis del coronavirus, y que el "buenismo” de Gabilondo ya no es entendible.

Estos dirigentes indican que ese vídeo debería haber sido hecho para pedir explicaciones a Ayuso sobre el apartamento de lujo en el que vive o las irregularidades que rodean a la compra de las mascarillas que se han distribuido en Madrid.

Pero antes de conocerse este vídeo, distintos secretarios general del PSOE madrileño ya se habían reunido hace unos días para acordar que debían salir a dar respuesta clara a los desmanes de Ayuso, ante la pasividad que observan en el portavoz socialista, una idea que ahora pondrán en marcha de forma inmediata también a nivel nacional.

Esta posición se ha hablado con Ferraz, que coincide en la necesidad de no circunscribir la respuesta a la Comunidad de Madrid, ya que toda la política que desarrolla Ayuso es de ámbito nacional y con el Gobierno como foco de sus ataques. Ante la postura del Ejecutivo de no entrar en enfrentamientos, el partido está dispuestos a asumir la respuesta. De hecho, de Ferraz ya salió el tuit muy crítico con la gestión del Gobierno de Madrid bajo las siglas del PSOE, no del PSM.

El PSOE, no el PSM, ya dio un aviso crítico lanzando un tuit contra el Gobierno de Ayuso

Estos dirigentes madrileños, además, se ven huérfanos de una voz crítica y contundente en Madrid, ya que también lamentan que el secretario general del PSM, José Manuel Franco, tiene una posición un tanto delicada a ser también el delegado del Gobierno en Madrid.

De momento, no se ha hablado más que salir en defensa del Gobierno de Pedro Sánchez ante los ataques de Díaz Ayuso, y también salir al paso con contundencia de los escándalos que rodean a la presidenta madrileña, dos facetas que en su opinión no está cubriendo el portavoz socialista.

No obstante, no son pocos los que se plantean un cambio de actitud o un relevo en la Portavocía madrileña, y recuerdan que ya ha habido otros temas de gravedad como el “caso Púnica", donde la presidenta de la Comunidad de Madrid salió indemne, aunque se sigue respetando la figura de Gabilondo.

Para Gabilondo la prioridad es el acuerdo

De momento, desde el Grupo Socialista, además de pedir explicaciones a Ayuso, se ha solicitado la comparecencia del titular de la Consejería de Políticas Sociales para que, en sede parlamentaria, informe sobre los contratos que afectan al empresario hotelero Kike Sarasola, que fue quien alquiló el apartamento de lujo a la presidenta, según anunció la portavoz adjunta Pilar Sánchez Acera. Hay que precisar que el reglamento de la Asamblea de Madrid impide pedir la comparecencia de Ayuso.

Gabilondo parece que no quiere, por ahora, pasar de ahí y, como afirmó en una entrevista concedida a Público, no entra en sus planes a corto plazo la presentación de una moción de censura.

Según fuentes cercanas al portavoz socialista, su prioridad es conseguir un acuerdo que sea útil para los madrileños y, además, unir a todos los grupos de la Asamblea, a los agentes sociales y a los ayuntamientos en un pacto común. Esta bandera la llevó Gabilondo desde el primer momento de la crisis y piensa seguir defendiéndola por encima de otras circunstancias.

De hecho, en el vídeo Gabilondo relata que ha escrito a todos los portavoces de la Comunidad de Madrid para un acuerdo de reconstrucción en el ámbito sanitario, económico, laboral y social. Gabilondo se dirige directamente a Ayuso para que "promueva e impulse este acuerdo imprescindible para la Comunidad de Madrid". El vídeo se dio a conocer como previa al pleno que este jueves celebrará la Asamblea de Madrid para debatir este acuerdo de reconstrucción.