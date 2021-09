"En seis años de Botànic será la primera vez que los presupuestos se empiecen a diseñar con una negociación política en el interior del mismo gobierno. Pensamos que no hacerlo de esta forma era una anomalía que finalmente se ha resuelto", explican a Público fuentes de Podem sobre una decisión que puede tener más relevancia de la que pueda parecer a priori. Esta comisión se reunió por primera vez el lunes y está formada por personas de absoluta confianza del President el socialista Ximo Puig, la Vicepresidenta primera Mónica Oltra de Compromís y el Vicepresident segundo Héctor Illueca de Unidas Podamos, que acaba de ser nombrado en sustitución de Rubén Martínez Dalmau. Con solo alguna excepción, se trata de secretarios autonómicos, el segundo nivel en la jerarquía del Govern, solo por detrás de los consellers.

Hasta ahora los presupuestos de la Generalitat se preparaban siguiendo un "modelo radial", en el que era la conselleria de Hacienda la que preguntaba a cada departamento por sus necesidades y basándose en estas elaboraba un documento conjunto que se llevaba a las Corts para su aprobación. Así pues, el único momento en que los partidos que forman el Botànic podían debatir sobre las líneas generales de los presupuestos era en el trámite parlamentario, cuando el documento ya estaba terminado y las enmiendas tienen que ser sobre elementos concretos. "El presupuesto es un proyecto eminentemente político, no puede rebajarse a discutir temas técnicos, la base del debate es política, puesto que es el resultado del proyecto común del gobierno", señalan desde Compromís. De hecho, los valencianistas han saludado la composición de la nueva comisión y su portavoz parlamentario, Fran Ferri, se apresuró que esta era una "reivindicación histórica" de su formación.

Pero, ¿por qué ahora se cambia el modelo de negociación? ¿Qué ha cambiado respecto a los otros años? Todas las fuentes consultadas coinciden a señalar que la novedad fundamental se encuentra en el relevo de la vicepresidencia de Unidas Podemos. Según estas voces, el "perfil propio" que Illueca venía a marcar con su entrada en el gobierno se habría notado ya en este punto. El nuevo Vicepresidente segundo se habría aliado con Mónica Oltra, empujando a los socialistas hacia la creación de esta comisión de los presupuestos dentro del mismo gobierno.

El frente común entre Compromís y Unidas Podemos no se ha quedado en este punto. El martes, Oltra e Illueca han lanzado conjuntamente la propuesta de incluir una tasa turística en los nuevos presupuestos que sirva para financiar políticas de emancipación juvenil, sobre todo en proyectos de acceso a la vivienda. Antes de la pandemia, las dos formaciones ya habían expresado en diferentes ocasiones la necesidad de establecer una tasa como la que ya hay en Catalunya o Balears, sin que llegara a buen puerto por la oposición frontal de la patronal turística y el desinterés del PSOE. Ahora, pero, con una ofensiva conjunta y el Consell necesitado de nuevos ingresos una vez acabada el Fondo Covid, la propuesta toma más impulso. Públicamente, los socialistas se han desmarcado del proyecto, el mismo Ximo Puig en persona, a preguntas de los periodistas- y en privado no dejan de mostrar su enfado por una iniciativa que, aseguran, "condiciona el trabajo de la comisión de presupuestos".

Aún así, fuentes de Compromís que conocen las interioridades de las negociaciones, aseguran que la situación no es, "ni remotamente", tan compleja como el año pasado. Entonces, los desacuerdos públicos entre Oltra y el portavoz socialista Manolo Mata llegaron hasta las descalificaciones personales, mientras Puig negociaba de forma paralela con Ciudadanos entonces dirigidos por Toni Cantó. Al final, pero, la sangre no llegó al río y los presupuestos se aprobaron con el apoyo del Botànic, que pasaría una nueva prueba. "En perspectiva, el vaso medio lleno es que si hace seis años me dicen que un gobierno de coalición aprobaría los presupuestos cada año, no me lo habría creído", asegura la misma persona de Compromís.

Este año, el principal problema de los encargados de cuadrar las cuentas será más económico que político. Una vez acabado el paréntesis del fondo Covid, el problema de la infrafinanciación valenciana vuelve a mostrarse muy crudamente. Se confía en la llegada de los fondos europeos, pero estos todavía no han llegado ni se sabe cuando ni cuánto dinero será. Pero además, estos tienen que ir destinados a proyectos finalistas y, por tanto, el Consell no podrá disponer para, por ejemplo, reforzar los perjudicados servicios públicos valencianos.