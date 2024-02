Pontón y Besteiro visibilizan su coalición para la Xunta en el debate de TVE al que Rueda no se ha atrevido a ir

Se suele decir en fútbol, para humillar o fastidiar al rival, que quien pierde una semifinal tendrá que ver la final por la tele.

El PP no ha confirmado si Alfonso Rueda, su candidato a las elecciones autonómicas de Galicia del próximo 18F, está viendo en casa el debate que organiza Radio Televisión Española (RTVE) que acaba de empezar y al que el aspirante popular se ha negado a ir.

Pero en fútbol, y no es por fastidiar, cuando un equipo no comparece a un partido sin causa justificada, lo pierde automáticamente. Y además, los organismos competentes le sancionan, porque la inasistencia injustificada no está permitida.

Está por ver si a Rueda le sale bien la jugada de ausentarse del debate sin haber ofrecido explicaciones convincentes, y si el electorado le premia o le castiga por ello.

El peligro que corre es doble: que se le acuse de falta de valentía -Rueda perdió el debate de hace nueve días en la televisión pública de Galicia- y de descortesía con sus rivales y con los ciudadanos, que podrían no entender que un político que les pide el voto no contraste sus propuestas con sus rivales.

Ni Sumar ni Vox ni Podemos

RTVE había invitado a PP, BNG y PSOE, los partidos con representación en el Parlamento de Galicia. No estarán Vox, Sumar ni Podemos, porque la Junta Electoral ha rechazado sus recursos.

De ahí deriva el otro riesgo que asume Rueda con su ausencia: que sus contrincantes, Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro, que a lo largo de la campaña han logrado instalar en la opinión pública y en las encuestas la idea de que un Gobierno de coalición entre ambos es una posibilidad cada vez más cercana, podrán asentar aún más ese relato sin que nadie pueda contrarrestarlo.

El debate que acaba de empezar está moderado por el periodista gallego Xabier Fortes, durará una hora y se desarrollará en gallego con traducción simultánea en los canales en los que podrá verse -el Canal 24 horas, Radio 5, rtve.es y RTVE Play- salvo en la emisión de La 1 en Galicia.

Constará de cuatro bloques temáticos: energía e industria; campo, pesca y despoblación; sanidad, educación e igualdad; y pactos, modelo territorial y regeneración democrática.

Público ofrecerá una crónica del debate al termino del mismo.