La intervención del secretario general del Partido Popular, Teodoro García-Egea, este martes ha dejado más dudas que certezas. El número dos de los conservadores ha negado a aclarar la posición de la dirección de Génova 13 sobre si creen necesario rebajar la hora del toque de queda o incluso plantear un confinamiento. Cuestiones que sí han solicitado otros presidentes autonómicos como el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el andaluz Juanma Moreno, el murciano Fernando López Miras. De hecho, el primero de ellos decidió adelantar el toque de queda en Castilla y León a las 20 horas, pese a que esto incumple la normativa vigente.

En el extremo opuesto se encuentra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que no se plantea adelantar ese toque de queda, que en la Comunidad de Madrid está fijado a las 23 horas. "Para arruinar aún más a la hostelería conmigo que no cuenten", ha dicho este martes. Asimismo, la dirigente conservadora aseguró hace dos días que los "confinamientos severos" son la última opción porque se ha "demostrado en otras comunidades que no funcionan".

Lo que sí ha dejado claro el número dos de Pablo Casado es que Génova no apoyará, a priori, modificar el decreto del estado de alarma para adelantar el toque de queda. "A día de hoy es posible tomar medidas como las de algunos presidentes autonómicos sin necesidad de llevar un nuevo Real Decreto. Le pido a Moncloa que sea más riguroso en sus aseveraciones, que no se deje de llevar por la propaganda para tapara una mala gestión". "Es posible hacerlo sin necesidad de volver a aprobarlo en las Cortes generales".

Para contentar a esas dos almas que encarnan sus barones, García Egea se ha negado a fijar una posición propia. "Lo relevante no es lo que opina la dirección nacional, sino lo que opina el Gobierno de España", ha dicho. También ha evitado contestar a las numerosas preguntas de los periodistas sobre qué prefiere el Partido Popular. "El PP no está gobernando España", ha argumentado, lo están haciendo "las comunidades autónomas". Público ni si quiera ha podido plantea ninguna cuestión, puesto que el secretario general del PP ha concluido su intervención sin atender a todas las preguntas.



Lo que ha reclamado el secretario general del PP es la puesta en marcha de "un plan de acción" nacional, y no "17 planes", lo que supondría tener un "nuevo instrumento jurídico paralelo al estado de alarma". Tampoco ha aclarado cuáles serían las implicaciones del mismo. Es decir, si el Gobierno central tendría potestad para forzar a las comunidades autónomas a que establecieran un toque de queda homogéneo o, incluso, decretaran el cierre de la hostelería.

García Egea también ha anunciado que su formación solicitará la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso "ante los preocupantes datos de contagios y fallecidos" por covid-19. "Ante el récord de contagios y el numero cada vez mayor de fallecidos, nos preguntamos dónde está el Gobierno", han sido sus palabras. "¿Qué hace el general dentro del bunker?", ha señalado, en referencia a Sánchez.