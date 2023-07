El PP profundiza en las diferencias internas de Vox para debilitarlo

"A muchos dirigentes de Vox, empezando por el máximo, seguimos considerándolos compañeros nuestros". La frase la pronunció este lunes Esteban González Pons en una entrevista con el diario ABC en la que habla de las "dos almas" de la formación ultra. "Hay un alma conservadora que una vez perteneció al PP y compartió principios y valores y que tiene para siempre abiertas las puertas del PP", dice Pons, preguntado por las relaciones de su partido con el de Santiago Abascal.



"Y hay un alma fortísimamente ideologizada que quiere que el PP pierda porque se sienten más cómodos en la oposición al sanchismo que con un PP en el Gobierno", continúa en su reflexión el que es uno de los dirigentes de la máxima confianza del líder popular



Esta idea no es ni mucho menos nueva. Génova lleva semanas intentando ahondar en las diferencias internas de Vox, colocando a Santiago Abascal como una suerte de rehén de los "ideólogos" de su partido. El propio Alberto Núñez Feijóo se refirió a él así hace dos semanas: "Tiene una cultura orgánica que probablemente otros miembros de su partido no tengan. Tiene una vocación de interés general y probablemente algunos de su partido no han pertenecido a partidos que han sido determinantes en la construcción de la transición y la democracia española".



También Feijóo, en una entrevista con el diario El Español este fin de semana, subrayaba la "intranquilidad" que le provocan los "ideólogos" de Vox, diferenciando claramente a Abascal.

Así es como los populares explican las dificultades que han tenido para negociar con la extrema derecha a nivel autonómico, señalando como culpables de algunas tensiones a ese "alma" más dura en la que están Kiko Méndez Monasterio (que no tiene cargo orgánico), Jorge Buxadé o Ignacio de las Hoces y salvando a Abascal o Iván Espinosa de los Monteros. Del primero, tanto en público como en privado, Génova subraya la felicidad de Feijóo para entenderse con él.



Espinosa de los Monteros, el perfil "más ministeriable"

Sobre el segundo, diversas fuentes populares lo definen como "el perfil más ministeriable" de Vox. Dicen estas fuentes, pensando en el día después de las elecciones y en un escenario que le impida al PP gobernar en solitario, que Espinosa de los Monteros tiene un "tono" y un "discurso" que Feijóo puede asumir dentro de su Consejo de Ministros.



Y, a medida que se acerca el 23 de julio, con la experiencia acumulada del post28M, los populares tratan de agrandar estas diferencias —más de formas que de fondo— de su socio de la extrema derecha con un doble objetivo: crear la imagen de un Vox más amable con el que sería posible pactar para Feijóo y dividir a la formación con la compiten por la derecha.



Lo cierto es que el funcionamiento interno del partido de Abascal está más cerca de un pelotón de caballería endogámico que decide y ejecuta todas las decisiones, que de una formación con dos almas enfrentadas. Lo que para el PP son los "ideológos" que manejan al partido en la sombra representan en el día a día el núcleo de máxima confianza de Abascal.



Feijóo rebaja expectativas

Tras los pactos autonómicos, el PP sabe que Vox no ablandará sus exigencias si tienen que negociar con ellos la investidura de Feijóo como presidente del Gobierno. Un escenario que los populares quieren evitar a toda costa, pero que, según todas las encuestas publicadas hasta el lunes (último día legal para publicar sondeos), es el único posible para el bloque de la derecha.

Además, si el presidente del PP hablaba ya este fin de semana, en un arranque de euforia colectiva, de la mayoría absoluta, este martes ha rebajado las expectativas. "Si el PP está en el entorno de los 150 escaños sería un resultado extraordinario. Todo lo que sea subir de ahí es un resultado magnífico y yo no me resigno a conseguir un resultado magnífico", señaló.