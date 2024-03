El PP se resiste a confirmar como candidato a su líder en Catalunya mientras negocia con Ciudadanos

Alejandro Fernández le ha ganado (por el momento) a Génova el pulso por el control del PP catalán, pero la dirección nacional se reservó un as en la manga que está exprimiendo ahora: el candidato a las elecciones. Y nadie en el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo confirma que vaya a ser Fernández, presidente del PP en Catalunya.



Aunque fuentes del equipo de Feijóo trasladan que será "cuestión de días" y que no se trata de que "esté en duda" el candidato, chirrían los malabarismos de las últimas horas para no ratificar a Fernández, que es el líder del PPC y ya lideró las listas en 2021. "Le corresponde a los partidos decidir quiénes son los candidatos. Yo no puedo decir", respondía este jueves Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso, intentado salir del paso.

En la misma línea, otros dirigentes con rango en el partido esquivaban este jueves en los pasillos de la Cámara las preguntas sobre Fernández. "Todo va en orden y hay que respetar plazos y órganos internos", señalan a Público desde la dirección del PP catalán.

Hasta el arranque de la legislatura y desde la llegada de Feijóo a Génova, Tellado fue vicesecretario de Organización Territorial del PP. Como mano derecha del presidente nacional, recibió el encargo de ordenar los territorios y prepararlos para el ciclo electoral. Solo se le resistió Catalunya.

La idea era sustituir al líder catalán, pero encontraron una resistencia inesperada por parte de Fernández, que, fortalecido por el apoyo de una parte nada menospreciable de las bases y, sobre todo, del ala más dura del partido con Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo como principal baluartes, dio la batalla.

Hasta tres fuentes distintas del PP reconocen a Público que la situación de la estructura del partido en Catalunya es tan "crítica" que no se podían permitir una guerra interna. "No puedes partir la casi nada en dos porque te quedas con menos de nada", resumía un alto dirigente del partido hace semanas, cuando las elecciones catalanas parecían lejanas. Tanto, que en Génova metieron en un cajón el Congreso del PPC hasta después de las europeas.

Candidato supeditado a la negociación con Ciudadanos

No querían abrir ese melón y ahora el adelanto electoral anunciado por Pere Aragonès les deja sin mucho margen de maniobra. Con todo, Feijóo no está dispuesto a ponerle la alfombra roja a Fernández y Génova no solo evita ratificarle como candidato sino que lo supedita a las negociaciones con Ciudadanos para una lista conjunta.

Según reconocen ambas formaciones, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, y Adrián Vázquez, su homólogo en Cs, ya han iniciado las conversaciones para concurrir juntos a las catalanas de 12 de mayo. Además, desde el entorno de Feijóo han confirmado que esta negociación ya estaba en proceso para las europeas y que solo han tenido que reenfocarla.

Este es el marco que aprovecha el PP para tensionar la candidatura de Fernández, excusándose en que es una cuestión de "procedimiento" y respeto a las negociaciones con la casi extinguida formación naranja. Primero, apuntan, hay que definir cómo se concurre a las elecciones y luego "hablaremos de personas concretas". En todo caso, las conversaciones para "ampliar el marco del partido" en Catalunya se pilotan desde la sede de la calle Génova 13 de Madrid.



Ven posible la integración de Ciudadanos

Desde la dirección del PP catalán no confirman ni siquiera que formen parte de esa negociación y se limitan a responder que "todo va en orden".

La integración de Cs en sus listas es un deseo anhelado por los populares desde hace años, pero nunca había parecido tan fácil como ahora. Distintas fuentes del PP coinciden en que "no podrán exigir mucho". Por el momento, en Cs no ponen líneas rojas en las siglas, una vez el PP ha dejado claro que su propuesta pasa únicamente por ir bajo su marca.