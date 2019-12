Todo el PP salvo Aznar, Álvarez de Toledo y García Egea, arropa a Rajoy en la presentación de sus memorias

"No me han pagado como merecía", ha dicho Mariano Rajoy entre risas en la presentación de su libro, 'Una España mejor', en el auditorio Rafael del Pino en Madrid.Una frase que sirve para explicar el nuevo rumbo del PP, que se alejó de las esencias 'marianistas' para volver al 'aznarismo' en una Convención nacional celebrada a principios de enero y del que ahora Pablo Casado reivindica su refundación. "Trataré de portarme mejor la próxima vez", proseguía con sorna el expresidente del Gobierno.

Arropado por sus antiguos colaboradores, la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, la exsecretaria general María Dolores de Cospedal y exministros como Cristobal Montoro, José Manuel Soria o Íñigo de la Serna, a la presentación también ha acudido gran parte de la actual dirección del PP a excepción de la portavoz 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo, el número dos de Casado, Teodoro García Egea y el expresidente José María Aznar.

Cayetana Álvarez de Toledo ha sido muy crítica con Rajoy en el pasado. Cuando todavía era diputada, en el año 2015 escribió un artículo en el diario ABC en el que cargó contra la dirección 'popular'. "El paisaje popular es hoy un campo arrasado en el que no quedan referentes activos a los que dirigirse en busca de consuelo o esperanza", escribía. En otro artículo publicado en el diario El Mundo ese mismo año, rechazó a volver a presentarse en las listas del PP y dijo que durante la etapa de Rajoy la democracia ni se "regeneró" ni se "defendió.

El presidente del PP, Pablo Casado (i), y la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría (d), entre otros dirigentes del partido conservador, durante la presentación del libro 'Una España mejor', de Mariano Rajoy en la Fundación Rafael del Pino (Madrid). EFE/JuanJo Martín

Sonadas son también las disputas con su antecesor, José María Aznar, que se presentó ante el Comité Ejecutivo del partido ese mismo año, en 2015, para solicitar un Congreso abierto del PP. Una movimiento que cogió por sorpresa a Rajoy, como relata en su libro. "Siempre he intentado tener sustancia y no cotillear. no hay ni chismes ni maldades en este libro, y si alguien viere críticas personas y maldades es que somos distintos", ha asegurado, con su habitual retranca.

Respecto a Teodoro García Egea, el número dos del PP representa el ala 'más dura' de los conservadores, que desde los inicios de Casado intentó alejarse de la etapa de Rajoy, tachándole de 'tecnócrata' y desideologizado. Suya es la responsabilidad de las listas electorales, que en abril supusieron un revulsivo respecto a lo que había sido el partido.

Rajoy defiende su gestión de la aplicación del 155

"Valoro que 'Pablo Casao' esté aquí", ha agradecido el exlíder del PP y esa ha sido la única frase que le ha dedicado -al igual que en su libro-. Rajoy ha explicado los motivos que le han llevado a escribirlo: "Quería aportar mi versión", ha dicho con franqueza. "Si yo no aportaba mi versión, otros podrían hacerlo", ha proseguido. "Puede serle útil a otros", ha zanjado. El expresidente también le ha lanzado un mensaje a su sucesor: "Somos un partido de centro y no arrastramos doctrinas ni orejeras, huimos del radicalismo".

Rajoy ha hecho algunas alusiones a la política nacional. Se ha referido a Vox, sin citarles, para criticar a quienes cargan contra la inmigración, a su juicio, uno de los temas más importantes en la actualidad: "Unos hacen demagogia contra los inmigrantes y otros contra la ley y las fronteras", ha subrayado. Rajoy también ha reivindicado que tanto PP como PSOE deben llegar a "consensos" juntos y ha alertado de los peligros de romper estos consensos en las cuestiones de Estado como "la lucha contra del terrorismo, la defensa de la unidad de España y el desarrollo del modelo territorial".

El expresidente ha justificado su gestión de la aplicación del artículo 155, una cuestión que también explica en su libro en la que dice que este mecanismo era necesario aunque e entonces president de la Generalitat, Carles Puigemont, hubiese convocado elecciones: "Lo más importante de su aplicación es que la nación española tiene instrumentos para defenderse".

"Ha sido un honor haber sido presidente de España, haber dejado una España mejor de la que encontré", ha finalizado entre un gran aplauso por los allí presentes. Rajoy no se ha podido resistir a firmar algunos ejemplares, pero no ha querido hablar con la prensa. La frase "hoy he venido a hablar de mi libro" le ha funcionado hoy como nunca.