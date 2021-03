Este sábado tiene lugar la primera parte del congreso provincial del PP de Sevilla, un encuentro marcado por la tensión entre los candidatos. Juan Ávila ha venido denunciando un supuesto trato de favor a Virginia Pérez, actual presidenta del partido en la capital andaluza. Además, en vísperas del evento la Justicia ha intervenido tras la polémica con dos de los militantes que no estaban al corriente de pago, dando vía libre a su participación en el congreso.

En este caso, las juezas de los Juzgados de Primera instancia número 8 y número 11 de Sevilla han reconocido a dos militantes del PP el derecho a "participar" en el congreso provincial del partido, proceso que tiene una primera parte este sábado y una segunda el siguiente, 27 de marzo, aunque no estén al corriente en el pago de las cuotas. No obstante, han rechazado la medida cautelar de suspensión del congreso, solicitada por afiliados que habían denunciado que no se les permitía participar en el cónclave por no estar al día en el pago de las cuotas, algo que sí intentaron resolver con el abono pertinente en los debidos plazos. No es la primera vez que se presenta un problema así en el Partido Popular.

Así se recoge en la resolución, emitida este viernes y a la que ha tenido acceso Europa Press, de la juez del Juzgado de Primera instancia número 8 ante la denuncia que presentó un afiliado solicitando la suspensión cautelar de convocatoria del 15 congreso provincial del PP de Sevilla, alegando, en la misma, la "vulneración del derecho fundamental de asociación, aduciendo que el reglamento del congreso exige para participar en el proceso electoral, entre otros requisitos, estar al corriente en el pago de las cuotas antes de finalizar el plazo de inscripción para participar en el congreso", con fecha límite las 20.30 horas del 13 de marzo.

Según se recoge en la resolución judicial, el citado militante ha trasladado que se personó el día 12 de marzo, a las 13.00 horas, en la sucursal de la entidad bancaria que el PP de Sevilla tiene asignada a tales efectos, con la finalidad de hacer un ingreso de 100 euros, "que le fue denegado por la dirección de la sucursal, porque los autorizados en cuenta han dado instrucciones de que no se hagan ingresos en efectivo, en prevención de la normativa de blanqueo de capitales, impidiendo con ello estar inscrito en el censo electoral y, en consecuencia, vetando su derecho al voto".

Según la jueza, ha de significarse que, como "acertadamente manifiesta el Ministerio Fiscal, el caso de autos no sólo estaría en juego el derecho fundamental de asociación del solicitante, sino también el del resto de afiliados participantes", motivo por el cual no se acepta la medida de suspensión cautelar del congreso, pero sí se le "permite asistir al mencionado congreso en base a que intentó ponerse al día en el pago de las cuotas de afiliación".

La jueza no acepta la suspensión cautelar del congreso porque "estaría en juego el derecho de asociación de los afiliados"

Por su parte, la juez del Juzgado de Primera instancia número 11 señala, en la resolución que también ha emitido este viernes tras la denuncia de otro afiliado en el mismo tenor, que "queda acreditado que el actor intentó efectivamente el pago de su cuota en la entidad bancaria donde debía realizar el ingreso de cuotas debidas, requiriendo incluso la presencia de un notario".

"Por ello y para garantizar su derecho fundamental de asociación, que no debe verse mermado por no haber realizado el pago de la cuotas por causas ajenas a su voluntad y a fin de que no pierda el objeto el pleito principal, debemos autorizar la participación del demandante en el referido congreso, con las mismas garantías y derechos que el resto de participantes", según la juez.

De otro lado, no ve "razón suficiente para la suspensión" del congreso, ya que si bien debe considerarse el derecho fundamental del demandante a participar en dicho proceso, "no puede obviarse que el mismo derecho fundamental tienen el resto de afiliados, que lo verían impedido de adaptarse dicha medida cautelar, con el consiguiente perjuicio para ellos y para el propio partido".

El comité del congreso ciñe a los dos militantes

El comité organizador del XV congreso provincial del PP de Sevilla, cuya votación se celebra este sábado con las candidaturas de Virginia Pérez a la reelección como presidenta y la opción alternativa que encabeza el alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha determinado que los dos autos judiciales que reconocen el derecho a votar a dos militantes que no estaban al corriente en sus cuotas pero que sí habían intentado actualizarlas afectan "de manera particular" a estos dos militantes promotores de tales litigios, llamando a que "se evite cualquier interpretación tendente a extrapolar sus efectos al resto de afiliados".

El comité se ha pronunciado tras las últimas reivindicaciones del alcalde de Carmona y también aspirante a la Presidencia del PP sevillano, Juan Ávila, quien merced a tales autos reclama que este sábado puedan participar en las votaciones para zanjar quien ostenta la Presidencia "todos los afiliados" estén o no al corriente de las cuotas.

Para ello, el primer edil de Carmona esgrime estos autos emitidos por dos juzgados de Primera Instancia reconociendo el derecho de dos militantes del PP sevillano a participar en la votación de este sábado, pese a que no estuviesen al corriente en el pago de las cuotas antes de finalizar el pasado sábado el plazo de inscripción para participar en el congreso.

Los autos

En ambos casos, los juzgados determinan tal extremo al considerar acreditado que estos dos militantes intentaron sin éxito "ponerse al día en el pago de las cuotas de afiliación", señalando en el primer caso que al citado militante el pago "le fue denegado por la dirección de la sucursal, porque los autorizados en cuenta han dado instrucciones de que no se hagan ingresos en efectivo, en prevención de la normativa de blanqueo de capitales, impidiendo con ello estar inscrito en el censo electoral y, en consecuencia, vetando su derecho al voto".

En ambos autos se deniega la petición de suspensión cautelar del congreso

Empero, en ambos autos se deniega la petición de suspensión cautelar del congreso, dado "el derecho fundamental tienen el resto de afiliados" del PP sevillano. En el caso de estos dos militantes, según el comité organizador del congreso, "habiendo acudido a una sucursal del banco Sabadell a efectuar el pago de la cuota mediante ingreso en ventanilla, recibieron indicaciones de que el pago debía ser nominativo y mediante transferencia". "De ahí que estos dos afiliados requiriesen de un notario para formalizar acta en la que se reflejase dicha situación. Situación insólita ya que lo normal y deseable hubiese sido efectuar el pago mediante la citada transferencia que hubiese llegado en tiempo y forma", precisa el comité, que merced a estos autos ha incorporado como electores a estos dos militantes, J.M.M.N. y D.I.P.

Los derechos

Así, defiende "de manera rotunda que ningún afiliado del Partido Popular ha visto vulnerado su derecho a participar en el congreso", pues "durante el plazo abierto entre los días 27 de febrero y 13 marzo se han aceptado todas y cada una de las transferencias que cualquier afiliado haya realizado para ponerse al día en el pago de sus cuotas".

"Por tanto, todo el trámite de inscripción en el congreso y pago de cuotas se ha realizado de manera clara, transparente y con absoluto respeto a las normas que rigen el proceso. Quien pretenda propagar la idea de que se ha impedido que cualquier afiliado pueda ponerse al día en el pago de sus cuotas está, conscientemente, faltando a la verdad", asevera el comité, presidido por la alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, recusada por el alcalde de Carmona por favorecer supuestamente a Virginia Pérez dada la "amistad" entre ambas.

"Esta Comisión Organizadora no va a permitir ni tolerar que se cuestione ni la legitimidad del proceso electoral ni su trabajo, honesto y responsable, encaminado, únicamente, a que los afiliados del Partido Popular de Sevilla puedan elegir, con todas las garantías que estatutaria y legalmente tienen reconocidas, los órganos de dirección del partido en la provincia", señala el comité zanjando que "los citados autos afectan únicamente a dos afiliados de manera particular".

Por eso, pide que "se evite cualquier interpretación tendente a extrapolar sus efectos al resto de afiliados, solicitando a los candidatos, "el máximo respeto y prudencia en sus manifestaciones públicas y que eviten el llamamiento a una movilización irresponsable que, además de perjudicar el normal desarrollo del proceso, con las consecuentes medidas disciplinarias que puedan conllevar, pueden comprometer el cumplimiento de las medidas sanitarias en vigor, poniendo en riesgo innecesariamente la salud de nuestros afiliados".

Juan Ávila, alcalde de Carmona, defiende el voto de "todos"

Juan Ávila avisa que si no se permite votar a "todos" los afiliados puede haber "más demandas que votos"

El alcalde de Carmona, Juan Ávila, candidato a la Presidencia del PP de Sevilla de cara al XV congreso provincial extraordinario del partido, ha reclamado este viernes al comité organizador del congreso que permita que este sábado participen en las votaciones "todos" los militantes estén o no al corriente en sus cuotas, avisando de que dados los dos autos judiciales que pesan al respecto, en caso contrario el proceso podría acabar con "más demandas" en los tribunales que votos depositados.

En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Ávila ha mencionado el mensaje de audio en WhatsApp en el que avisa de que "dejar el partido en manos de estos sinvergüenzas haría un daño irreparable" y de que se "rasgan las entrañas del partido por cuatro golfos que quieren seguir manteniendo el poder".

Según ha dicho, se trata de "un audio privado en un grupo de compañeros", con unos "comentarios desafortunados" por los que ha pedido "disculpas por si algún compañero se ha sentido ofendido". "No soy persona de insultos o descalificaciones. Esos comentarios nada dicen de mí", ha defendido, encuadrando tales expresiones en el "clima de estrés e indignación" con el que su candidatura está afrontando el periodo previo al congreso provincial.

Y es que su candidatura viene denunciando diversas y repetidas "vulneraciones" de los estatutos y reglas del partido, así como supuestas "ilegalidades" por parte del comité organizador del congreso, al que atribuye decisiones que le dejan en la indefensión y que favorecerían presuntamente a la candidatura de Virginia Pérez a la reelección como presidenta.

La votación

Invocando las mencionadas resoluciones judiciales, el alcalde de Carmona ha alertado de que en caso contrario, podría darse "una situación bastante difícil", pues el lunes los afiliados "en la misma situación" que los promotores de los litigios saldados con los citados autos judiciales podrían recurrir también a la Justicia y el congreso podría acabar con "más demandas que votos".

Finalmente, ha defendido que sigue "abierto" a aplicar el "pacto o acuerdo" promovido entre las direcciones nacional y regional del PP para "unificar las candidaturas" con una sola lista compuesta "al 50%" con cada una de las facciones, con Virginia Pérez de nuevo al frente del partido y él como secretario general dando un "paso atrás" en sus pretensiones iniciales.

Según ha defendido, el cargo de secretario general es "un puesto honroso" desde el cual es posible "cambiar el partido", insistiendo en que su "paso atrás" en ese posible acuerdo deriva de su "responsabilidad con el partido". "Nadie me lo ha impuesto", ha dicho.