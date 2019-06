El PP vasco se abstiene en la votación sobre la despatologización de la transexualidad 

Las personas transexuales ya no necesitarán informes médicos en la Comunidad Autónoma Vasca. El Parlamento de Vitoria ha dado hoy el paso legal necesario para reformar la ley que establece el reconocimiento de la transexualidad, quitando todas aquellas referencias a requisitos de exámenes previos por parte parte de profesionales de la salud. Así lo han permitido PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. El PP, sin embargo, ha optado por abstenerse.

La reforma del artículo tercero de la Ley 14/2012 –dirigida a impedir la “discriminación por motivos de identidad de género” y facilitar el “reconocimiento de los derechos de las personas transexuales”- había sido impulsada por los mencionados grupos políticos.

La formación conservadora declinó sumarse a la firma del documento, impidiendo así que hubiese sido presentado por unanimidad. En el pleno de este miércoles se ha mantenido en esa postura, apostando por la abstención. La parlamentaria conservadora Laura Garrido fue la encargada de explicar sus motivos. Durante su intervención -realizada tras la votación- subrayó que "la transexualidad no es ninguna enfermedad, ni ninguna anomalía", sino que "forma parte de la diversidad humana". "Por lo tanto, no se diagnostica", remarcó.

No obstante, reivindicó que la redacción actual de la ley es "absolutamente garantista" y negó que el requisito de pedir un "informe de personal médico o psicólogo colegiado" para el reconocimiento de la transexualidad, tal como establecía hasta ahora el artículo tercero de la referida norma. "Se trata de acreditar la circunstancia de que una persona es transexual", defendió Garrido. "Quiero decir claramente que no es ningún diagnóstico de ninguna enfermedad, porque no hay ninguna enfermedad", sostuvo.

“Valoramos positivamente que el PP no esté en contra”, afirmó a Público Arkaitz Ibarzabal, integrante de Naizen, la asociación vasca de familias de menores transexuales. “En un futuro, igual esa abstención pasa a ser un voto a favor. Nosotros tenemos que trabajar en positivo para que eso sea así”, subrayó.

Ibarzabal formaba parte de la comitiva de Naizen que acudió al pleno del Parlamento de este jueves para presenciar la votación. Antes del debate, entregaron camisetas de Naizen a las portavoces de los grupos parlamentarios que iban a defender esta ley.

"Esta victoria es vuestra"

En ese contexto, la representante del PSE Natalia Rojo mostró su "especial reconocimiento a madres y padres que de la mano de sus hijos realizan el trayecto más importante de sus vidas. Les evitáis años de dolor". Desde Podemos, Eukene Arana reivindicó su satisfacción "como lesbiana y como política". "Vamos a dar un paso muy importante en la despatologización de la transexualidad".

No obstante, Arana mostró su preocupación por el auge de la extrema derecha y la complicidad "de ciertos partidos". Citó además el caso de su compañera transexual Aitzole Araneta, quien fu candidata a la alcaldía de Donostia por la formación morada. También recordó el suicidio del joven Ekai Lersundi en febrero de 2018.

Por su parte, la representante de EH Bildu Oihana Etxebarrieta recordó la lucha por la igualdad en Euskal Herria, al tiempo que tuvo palabras para quienes forman parte a día de hoy de la asociación Naizen. "Quiero que sepáis que esta lucha y esta victoria es vuestra", afirmó.

​Leixuri Arrizabalaga, parlamentaria del PNV, destacó que Euskadi "va a dar otro paso, pero no el último, para garantizar todos los derechos de las personas transexuales". "Estas personas sufren situaciones de discriminación", subrayó, al tiempo que llamó a "eliminar todos esos obstáculos".

Una vez terminada la votación, la delegación de Naizen tenía previsto entregar camisetas a todas y todos aquellos parlamentarios que quisieran hacerse una foto junto a ellos.