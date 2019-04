El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este sábado por la tarde que su gobierno y el PSOE "no es ni ilegítimo, ni golpista, es constitucionalista" y ha advertido del "riesgo real" de que la derecha "sume una mayoría parlamentaria".

En un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz), Pedro Sánchez ha recordado "a PP y Cs" que el PSOE "ha estado siempre en la defensa de la Constitución, de las autonomías, de la soberanía nacional, de la convivencia". Así, ha asegurado que "el independentismo y la derecha sabe que la independencia en Catalunya no se va a producir".

En este sentido, ha afirmado que "la independencia no se va a producir porque no es constitucional, porque la comunidad internacional ha dado la espalda a aquellos que defendían el independentismo y porque los propios catalanes no quieren la independencia".

"El problema no es la independencia, el problema es la convivencia, y la convivencia se resuelve no insultando, no crispando, sino dialogando dentro de la Constitución", ha añadido Sánchez.

Pedro Sánchez ha pedido "concentrar todo el voto en el PSOE", advirtiendo del "riesgo real de que la derecha sume para tener una mayoría parlamentaria".

"El futuro lo representa el PSOE y la involución la derecha de PP, Cs y Vox", ha defendido el secretario general del PSOE que ha pedido a los asistentes que imaginen lo que podría hacer el PSOE con una mayoría parlamentaria, si con 84 diputados ha logrado poner a España "rumbo a la dignidad social".

Por otra parte, ha insistido en criticar al PP por "usar a un grupo de policías corruptos para obstruir la investigación" del caso Bárcenas y "para espiar adversario" y ha incidido en que "los policías corruptos que hicieron lo que hicieron lo van a pagar con todas las consecuencias".

Finalmente, Pedro Sánchez ha subrayado los tres ejes del programa del PSOE y de su futuro gobierno, basados en la justicia social, la convivencia y la lucha contra la corrupción.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que ha acompañado a Pedro Sánchez en el acto de Jerez, ha manifestado sentirse "profundamente orgullosa" del PSOE y ha advertido de que "hay que ganar bien para tener un gobierno socialista en España".

En este sentido, ha señalado que "eso se consigue votando" para que no pase lo del 2 de diciembre en Andalucía, donde la derecha, "los trillizos de Aznar, se ha quitado la careta y la extrema derecha tiene la sartén por el mango".

"Cuando nos relajamos, la derecha vuelve con la cara más cruel, egoísta, machista y xenófoba", ha afirmado Susana Díaz, que ha manifestado que "hace falta parar a la derecha, que ha perdido el miedo y los excrúpulos, y para ello la fortaleza de la democracia es el voto".