El presupuesto para 2022, la prueba de fuego de la legislatura para los acuerdos de la derecha en el Gobierno andaluz

El presupuesto andaluz para el año próximo es la norma clave en lo que resta de legislatura, la que va a definir el tono en el que los partidos van a llegar a las elecciones autonómicas, que Juanma Moreno quiere que sean, según ha manifestado su principal consejero, Elías Bendodo, el 27 de noviembre de 2022 –"el reto" es llegar a esa fecha–. Su gabinete, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, trabaja "con normalidad" –según fuentes de Hacienda– para lograr su aprobación.

Sin embargo, nadie en el Ejecutivo es capaz hoy de descartar un escenario de prórroga, que se puede producir si su socio Vox decide tumbar las cuentas por razones utilitarias, electorales, estratégicas. Del mismo modo, si la oferta del PSOE de Juan Espadas para negociar se revela falsa o bien si Moreno no quisiera pactar un presupuesto con los socialistas, a la vista de que va a necesitar de la ultraderecha según predicen todas las encuestas, está en juego prolongar su estancia en el Palacio de San Telmo.

Para el presidente, según dijo este lunes, estas cuentas son las más importantes de la legislatura porque Andalucía está "saliendo ya de la pandemia, por así decirlo, en una situación mucho mejor que el año pasado". "Estamos además reconstruyendo y recuperando gran parte de nuestra actividad económica, y esos presupuestos tienen que ser un instrumento para reconstruir", dijo Moreno, según recoge Europa Press.

Si Moreno no logra sacar adelante el presupuesto por una u otra razón, el final de la legislatura se le puede hacer largo, al quedarse PP y Ciudadanos en minoría en el Parlamento.

De momento, el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), y la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, acompañados de sus equipos, mantuvieron un encuentro que superó la hora y media de duración y que fuentes de Hacienda calificaron de "satisfactorio" mientras que los socialistas afirmaron que se trataba de una reunión "de cortesía".

Lo cierto, según las fuentes consultadas por Público, es que se pusieron algunos números encima de la mesa. La impresión de los socialistas es que las cuentas iban a ser de nuevo expansivas gracias a los fondos europeos. El PSOE, según las fuentes, no pudo saber si la intención del Gobierno andaluz es pactar las cuentas con ellos o no.

"No nos parece serio que el Gobierno amague un día sí y otro no con la prórroga del presupuesto. Esas especulaciones no favorecen la estabilidad en un momento donde los andaluces necesitan certidumbre", dijo Férriz en una rueda de prensa en la sede de San Vicente. La portavoz del PSOE instó a la Junta a tener "rigor" y a decidirse: hay que fijar una "metodología" y un "calendario de reuniones" si por parte del Gobierno que preside Moreno hay "voluntad" de llegar a un acuerdo con los socialistas para sacar adelante las cuentas.

Eso sí, Férriz manifestó también que no valía cualquier presupuesto: "Juan Espadas ha tendido la mano para negociar el presupuesto de modo honesto y sincero, pero eso depende de la voluntad de diálogo de Moreno Bonilla". "No escatimaremos esfuerzos porque somos conscientes del momento complicado en el que estamos, pero no nos vale cualquier recuperación; queremos saber qué, cómo, para quién y qué velocidad tendrá la recuperación económica y social, que la queremos en términos de igualdad y sin que nadie se quede atrás", añade.

Ingresos y financiación

"En esta reunión –según dijeron a Público fuentes de Hacienda– se han ofrecido cifras y datos tanto desde la parte de ingresos como de la de gastos. Serán los mismos datos que se les presentarán a cada grupo en las sucesivas reuniones de trabajo".

Sin embargo, pocas cifras han salido de la Consejería aún, y las que salen apuntan hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. Moreno no pierde ocasión. Así, el consejero Bravo entregó al PSOE un documento, también remitido al Ministerio de Hacienda y al resto de partidos, en el que se incluye una estimación de lo que corresponde a Andalucía en el sistema de financiación autonómico para el año 2022, "que –según Hacienda– incluye datos técnicos sobre la envolvente de ingresos, donde por ejemplo se constata la caída de ingresos comunicada por el Ministerio de Hacienda (cifrada en 2.317 para Andalucía, y en más de 15.000 millones para el conjunto de las CCAA)".

Las fuentes de Hacienda aseguraron a Público que en este momento, "no se trabaja" con el escenario de una prórroga: "Es responsabilidad de la Consejería de Hacienda la elaboración de los presupuestos. Para ello, tiene la encomienda de coordinar y celebrar las reuniones y negociaciones con los grupos parlamentarios y sus equipos, a fin de recabar el máximo apoyo. Así ocurrió el año pasado".

En este momento, sin embargo, Vox no quiere saber nada. La diputada ultra Ángela Mulas, según recoge Europa Press, tachó el encuentro entre el PSOE y Hacienda de "peligroso".