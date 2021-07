El PSOE y Unidas Podemos comenzarán esta misma semana la negociación de la que debe salir una propuesta del Gobierno de coalición sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Así lo ha avanzado la vicepresidenta segunda de Trabajo, Yolanda Díaz, este lunes durante una rueda de prensa en la que ha explicado el Plan de la Inspección de Trabajo contra los golpes de calor.

Díaz había avanzado la pasada semana que su intención era la de comenzar cuanto antes esta negociación entre los socios del Ejecutivo, pero la parte socialista y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era partidaria de arrancar las negociaciones en agosto. Finalmente, tal y como ha avanzado la vicepresidenta segunda, las primeras reuniones se producirán en julio, esta misma semana.

En una reunión de trabajo con el grupo parlamentario de Unidas Podemos, Díaz había apuntado a la importancia de estos Presupuestos y había avanzado que su intención era la de impulsar la agenda social a través de las cuentas del 2022, para lo que pondrá encima de la mesa medidas y ejes clave como la regulación de los precios del alquiler, la reforma fiscal o la lucha contra el oligopolio en el mercado eléctrico.

"Es de la máxima importancia, y estos Presupuestos tienen que resolver los problemas de la mayoría social de nuestro país; los que tienen problemas para pagar las facturas de la luz, el alquiler, o los padres que van a tener dificultades para que sus hijos inicien el curso escolar", ha dicho.

La vicepresidenta segunda también ha hablado sobre el futuro del salario mínimo y las conversaciones que está manteniendo con el presidente del Gobierno acerca de esta cuestión. Aunque no ha querido desvelar nada en concreto, ha insistido en que "con el presidente del Gobierno hablo casi a diario; ayer coincidimos en Santiago de Compostela y charlamos".

Díaz pide cuidado a Cuerva (Cepyme) por sus declaraciones

Díaz ha recordado que su posición y la de Unidas Podemos es la del grupo de expertos del SMI, que definió una hoja de ruta para aumentar la cuantía de forma gradual hasta alcanzar al final de la legislatura el 60% del salario medio. Sin embargo, ha incidido en que no aumentar el salario mínimo no es "congelarlo", sino que "los trabajadores que más lo necesitan, los que están fuera de convenio, está perdiendo poder adquisitivo en sus hogares", en relación con la cifra actual del IPC.

También le ha mandado la vicepresidenta un mensaje al presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que en una entrevista en Expansión aseguró que el objetivo del Gobierno en la reforma laboral era acabar con la subcontratación, lo que "acabaría con las pymes".

"Les pediría a los agentes sociales que seamos cuidadosos con las declaraciones que hacemos. Si dicen que el Gobierno quiere acabar con la subcontratación, es que no se han leído los documentos. No se puede trabajar en nuestro país sin la colaboración de la subcontratación. No sé si por desconocimiento o porque no se han leído las propuestas, hoy se han hecho declaraciones que no son verdad; Trabajo no va a prohibir la subcontratación en nuestro país, estamos centrados en acabar con la temporalidad y ser un poco más europeos", ha respondido Díaz.