La última reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para tratar de prorrogar el mecanismo de los denominados expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) ha terminado sin acuerdo cuando apenas queda una semana para que venza la última ampliación. Este martes se celebra el último Consejo de Ministros ordinario que tendrá lugar antes del 31 de mayo (fecha de expiración de los ERTE), y no está nada claro que la fórmula pueda sobrevivir, al menos en sus mismos términos, al finalizar el mes.

Los agentes sociales (sindicatos y patronales) culpan al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de que no se haya logrado un consenso para prorrogar los ERTE, como se ha hecho en numerosas ocasiones desde que se desplegó la fórmula para hacer frente a las consecuencias económicas y laborales del coronavirus.

José Luis Escrivá exige en el diálogo social una serie de cambios sustanciales en la fórmula de las exoneraciones de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. El titular de Inclusión quiere que se incentiven las reincorporaciones de los trabajadores en ERTE por parte de las empresas a través de otorgar mayores bonificaciones en las cotizaciones de los asalariados recuperados, en detrimento de los trabajadores que siguen en el ERTE.

En este sentido, propone una mayor exoneración en las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores que vuelven a estar en activo, y una menor exoneración para aquellos que siguen acogiéndose al ERTE. A juicio de los agentes sociales esto perjudica tanto a trabajadores como a empresas, ya que en la situación actual, defienden, la reincorporación de trabajadores no depende de ningún incentivo, sino que muchas empresas sencillamente no pueden, al menos de momento, reincorporar a sus trabajadores desde el ERTE.

A juicio de Escrivá, esta fórmula de incentivos en las exoneraciones ayudaría a reactivar de manera más rápida el trabajo que quedó paralizado a raíz de la pandemia y de las restricciones. Pero la realidad es que su propuesta y, según fuentes sindicales, su rechazo a ceder en este mecanismo, han terminado por reventar un diálogo social que sí había sido fructífero en anteriores ocasiones (que también tuvieron que celebrarse contra el reloj y en las que tardó en llegar el acuerdo).

Tras no alcanzarse un acuerdo este fin de semana, el Ministerio de Trabajo medió para que se celebrase una última reunión de urgencia este lunes por la tarde. Sin embargo, según fuentes del diálogo social, por parte del Ministerio de Inclusión no acudió, como es habitual, el secretario de Estado de Seguridad Social (sí que acudió por parte de Trabajo el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey), sino que en su lugar se presentó el director general del Tesoro. Estas mismas fuentes aseguran que, además, no hubo ninguna voluntad de acuerdo por parte del equipo de Escrivá en este encuentro de urgencia.

Tras el fracaso de la negociación, se abren dos opciones: que el Gobierno lleve este martes al Consejo de Ministros la prórroga de los ERTE en términos distintos al mecanismo actual y sin acuerdo con patronales y sindicatos (lo que representaría un antes y un después en una legislatura que se caracteriza por el gran consenso de las medidas impulsadas en el diálogo social); o que se celebre un Consejo de Ministros extraordinario a final de semana que permita un mayor margen negociador (opción más plausible entre los sindicatos).