Los electores que en el pasado confiaron en el Partido Popular han lanzado un mensaje muy claro a la cúpula del partido, y estos todavía tratan de diregirlo. Este martes, los 'populares' han convocado una reunión del Comité Ejecutivo en el que analizarán la debacle sufrida. El secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea, ha comparecido este lunes en rueda de prensa en la sede de Génova para valorar los resultados electorales que han llevado a la formación al peor resultado de su historia, reduciendo a la mitad (66) los resultados cosechados por Mariano Rajoy en 2016 (137).

El número dos del partido ha vuelto a repetir que el resultado es "muy malo" como hizo Pablo Casado el domingo por la noche. Asegura que "no culpan a nadie" y que harán autocrítica, pero recalcan que el espacio fragmentado les ha perjudicado. "A la vista está de que el bipartidismo ha acabado, ahora hay muchas opciones políticas, hay 20 o 30 provincias en las que el PP se ha quedado sin sumar por escasos votos, es evidente que Sánchez ha sabido leer esto".

Además, ha asegurado que "a partir de hoy, durante cuatro años, el líder de la oposición se llama Pablo Casado" por lo que ha garantizado la continuidad del líder popular pese la debacle electoral. "Casado ha sido el único que en estas elecciones se ha presentado por primera vez. Confío en él y en su nuevo equipo, goza de una amplia confianza dentro del Partido Popular", ha asegurado.



Garcia Egea ha incidido en la importancia de "reelusionar" a ese votante que venía "defraudado" desde hace meses. "Hay personas que decidieron votar a esas opciones y nosotros no hemos podido reconducir la situación, necesitan un PP que haga autocrítica, que explique, que aglutine esa mayoría de españos". Los 'populares' no quieren apelar únicamente al "voto útil", sino al "voto orgulloso": "Vamos a trabajar para que todas esas personas vuelvan a un proyecto ilusionado, no queremos que voten el mal menor", ha zanjado.



"El PP siempre ha representado al centro político"

Sobre la derechización - la vuelta a las esencias, en sus palabras- del partido tras la llegada de Casado al liderazgo del PP, el secretario general de los 'populares' ha afirmado que "el PP siempre ha representado al centro político, al centro de España" y ha apelado a ponerse a trabajar "con la vista puesta en las elecciones municipales". Ha recalcado que el partido ya ha hablado con todas las organizaciones territoriales y que "mañana seguiremos hablando de esto".

Una de las bajas más significativas será la de Alberto Nuñez Feijóo, el barón con más poder del PP -al que muchos ven como el sustituto de Casado- que ha conseguido mitigar el golpe en Galicia a pesar de haber perdido 3 escaños. No podrá desplazarse a Madrid porque ha de estar presente en la sesión de control del Parlamento autonómico.



Desde la dirección destacan que "hay gente que no ha votado ilusionado con Vox, sino cabreados con la marca del PP". Aseguran que ellos lo han tenido "más difícil que nadie" y que "el resultado podría haber sido mucho peor". Auguran un buen resultado en las municipales y subrayan que el de Casado "es un proyecto a largo plazo".