 Rosa Pérez: "El banco de ADN para bebés robados del País Valencià es un parche, necesitamos uno estatal"

Enhorabuena por la identificación de dos parejas de 'bebés robados' gracias al banco de ADN del País Valencià.

Es una excelente noticia. Si de 134 muestras recogidas se han producido dos coincidencias, imagine los positivos que produciría un banco de ADN estatal para niños robados: sería muy superior el número de muestras y, por lo tanto, el número de coincidencias. Este tema es una asignatura pendiente en España desde hace mucho tiempo y no ha habido voluntad política para solucionarlo.

En el País Valencià se han hecho las pruebas 134 personas: de ellas, 91 son familias que piensan que se les robó un bebé y 43 son posibles bebés robados, es decir, hijos que fueron dados irregularmente en adopción o que fueron apropiados como hijos biológicos.



¿Han podido confirmar que se trata en realidad de dos casos de bebés robados?

Las personas que se hacen las pruebas se las hacen porque en sus partidas de nacimiento había cuestiones no claras, en muchos casos serían adopciones irregulares… Si son adoptados, apropiados, robados ahí no hemos entrado, porque al final aquí no hay certezas, por eso lo hacemos todo a través de las asociaciones.

Pero cuénteme más sobre estos dos casos positivos

Por un lado, se trata de dos hermanas que habían sido adoptadas y que buscaban a su familia biológica cada una por su lado sin saber la una de la otra. Y por otro lado es un chico que buscaba a su hermana; su familia tenía dudas de que se les hubiera muerto esta hermana y ahora se han reencontrado…

Sobre este último caso, de confirmarse que la hermana fue dada por muerta al nacer, si existiese un certificado falso de defunción estaríamos ante el primer caso resuelto de este tipo

No hemos preguntado más allá de eso. Son las asociaciones, en todo caso, las que pueden dar explicaciones. En el País Valencià son cuatro asociaciones de bebés robados e instamos a cualquier persona que tenga dudas o certezas sobre si es un niño robado a que se ponga en contacto con alguna de estas asociaciones porque solo a través de ellas se puede optar a hacerse las pruebas genéticas en el banco de ADN. Estas entidades son: SOS Bebés Robados Comunidad Valenciana, SOS Bebés Robados València, Asociación de Víctimas de Alicante Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA) y la Plataforma Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles 'Te estamos buscando'.

¿Su consellería va a trasladar a la Fiscalía estos dos casos?

En principio, no vamos a hacerlo.

¿Cuál es el censo de afectados en su comunidad, según las asociaciones?

Eso es muy difícil de saber. El listado que nos han pasado suma 246 personas, de las que 134 han decidido hacerse las pruebas. Hay que destacar que como son muchas décadas las que vienen arrastrando estas dudas y que no tienen confianza en los laboratorios hay personas aún reticentes a hacerse las pruebas, pero creemos que ante el éxito de estas dos coincidencias y por la campaña que hemos lanzado van a aumentar las peticiones.

La campaña de la Generalitat se llama 'Esto no es un cuento' y con ella queremos ayudar a confirmar la identidad de bebés robados en la dictadura, animar a los afectados a registrar su caso y aportar información genética que permita cruzar datos y así ampliar la búsqueda y poder establecer parentescos con otras personas.



¿Cuál es el presupuesto del banco de ADN del País Valencià?

Son 600.000 euros y si hace falta se puede ampliar. Es un convenio que tenemos con la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), dependiente de la Conselleria de Sanidad. Es una fundación pública y esto es fundamental porque es lo que reclaman los afectados: que el banco sea público y gratuito.

El banco de ADN que impulsó hace años el Ministerio de Justicia para el colectivo de bebés robados no era ni público ni gratuito

Muchos afectados nos han contado que no se fían de los laboratorios privados. En este tema es fundamental la respuesta que den las administraciones públicas. Nosotros, con el sistema de secuenciación masiva de Fisabio estamos confirmando también la identificación genética de los restos exhumados de represaliados de la dictadura, un tema muy importante para el Gobierno valenciano.



Hablando de ese tema, ¿se confirmó si la tumba infantil hallada en el Cementerio de Alacant que contenía dos ladrillos en vez de restos humanos era un caso de un bebé robado?

Según lo que hemos podido saber, el juzgado lo ha archivado, no llegó a nada. Nosotros no podemos decir si es un caso de bebé robado, lo que hicimos fue trasladar al juzgado el hallazgo de que no había aparentemente restos humanos y sí dos piedras. Pero se ha archivado.

'Público' informó de que se habían hallado restos óseos justo debajo de la tumba medio desecha... ¿No cree que en el tema de bebés robados ha restado credibilidad la tendencia a magnificar los datos?

Puede ser, pero lo que está claro es que las administraciones han dado la espalda a las asociaciones durante décadas. Al principio de la legislatura nosotros tuvimos una reunión con las cuatro asociaciones que hay aquí y marcamos una serie de acciones conjuntas que ellos nos pedían: que diéramos visibilidad a la causa porque es verdad que aquí el tema de los bebés robados no ha tenido la visibilidad que ha tenido en otros países cuando los números se presumen muchísimo mayores. Y además nos insistieron mucho en un banco de genética público.

En este sentido, hemos producido dos documentales sobre este tema y llevamos trabajando en el banco desde el principio de la legislatura.

¿Hay que situar el robo de bebés en España como un fenómeno de represalia o estrategia política durante la dictadura?

Por supuesto. El tema de los bebés robados en este país es una asignatura pendiente que nos dejó la dictadura y que no se entiende que algo que podría tener una solución rápida no se haya hecho ya. Y es que si se crea un banco público de ADN a nivel estatal los resultados van a ser mayores. Ha faltado una voluntad política clara en este país. La ley llega tarde y vamos a intentar que se apruebe lo antes posible.

Parece que la tramitación del proyecto de ley sobre bebés robados por fin echa a rodar...

Ya era hora. Aquí hubo muchos niños y niñas desaparecidos y sabemos que tener un banco de ADN a nivel autonómico es un parche, lo ideal es que fuera estatal y así se lo comunicamos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Tenemos un gran ejemplo en Argentina, nadie como ellos ha trabajado el tema de la sustracción de menores y nos gustaría acercarnos a ellos. Esperemos que la ley se apruebe pronto y que se establezca ese banco de ADN estatal para que podamos volcar toda la información que tenemos en el nuestro.