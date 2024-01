Sánchez anuncia un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora para estudiantes

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo en el cierre de la convención política de A Coruña que el Gobierno incluirá en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora para estudiantes.

Sánchez ha señalado que es importante hablarlo con la comunidad educativa y que esta misma semana el Gobierno mantendrá ya las primeras reuniones para diseñarlo. Fuentes del Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría apuntan que la cifra que se destinará a este plan será importante.

El plan se dedicará a los alumnos desde 3º de Primaria y toda la Educación Secundaria. En total se beneficiarán 4,7 millones de alumnos en todo el país. En el horario escolar el objetivo es la reducción del número de alumnos por aula. Fuera de él se contratarán profesores de apoyo para alumnos con dificultades y se establecerá un plan de formación del profesorado para que adquieran más conocimiento en matemáticas.

"En esta época en la que estamos en la que las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial van a ser tan fundamentales para el desarrollo de las personas y sociedades, es relevante que seamos conscientes, a la luz de los informes de la OCDE, que pese al esfuerzo del alumnado y profesorado, hay asignaturas que son duras de roes. Me refiero a las matemáticas y la comprensión lectora", ha destacado Sánchez al respecto.

Críticas a la oposición del PP

Este ha sido el principal anuncio de un discurso de Sánchez en el que no han faltado tampoco las críticas al PP y su manera de hacer oposición. Del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha señalado que, "frente a los agoreros de la catástrofe, España va en la buena dirección". "Tenemos más empleo, menos desigualdad y más convivencia", ha añadido.

"Solo se puede gobernar este país si asumimos la diversidad política y territorial en trono a un proyecto común. Como no se une España es con recortes, corrupción o la guerra sucia de Rajoy", ha señalado el presidente en relación al espionaje del PP a rivales políticos. Sánchez también ha cargado contra "el 155 permanente de Abascal" y el "dislate de la ilegalización de partidos que propone Feijóo".

"El futuro de España no es retroceder hasta 2017. El futuro de España es avanzar en derechos, convivencia y empleo, como hacen los socialistas. Así se une España y esa es la mejor y mayor reivindicación de la constitución española", ha añadido el líder del PSOE.



Previamente a Sánchez ha intervenido María Jesús Montero, vicesecretaria general, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Antes lo había hecho el candidato a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, que ha adelantado su discurso para llegar a tiempo a la manifestación contra la gestión de Alfonso Rueda en la crisis de los pellets, que se ha celebrado en Santiago.

Montero ha reivindicado el "diálogo y más diálogo hasta el diálogo final" que hace su Gobierno. Frente a las políticas de Moncloa, la dirigente socialista ha criticado que los populares se pongan de lado de "los intereses de los poderosos" al rechazar medidas como el impuesto a las grandes fortunas.

"Escuchamos críticas y mentiras. No tienen pudor a la hora de mentir y criticar la acción del Gobierno. Ponen piedras en el camino para que no podamos avanzar, porque no aceptan la democracia, el voto de los ciudadanos", ha destacado Montero.