Sánchez esquiva otra vez la confrontación en primarias al lograr candidatos de consenso para Euskadi y Galicia

"El PSOE está más unido que nunca". Lo ha repetido en varias ocasiones el presidente del Gobierno en funciones y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. El PP ha tratado de mover el avispero interno del partido a cuenta de algunos asuntos, especialmente relacionados con Catalunya. Pero la realidad es que Sánchez no cuenta con apenas contestación interna significativa.

Un ejemplo que visualiza bien esta paz que vive Sánchez en los últimos años lo reflejan los procesos de primarias municipales o autonómicos. En el segundo caso, el PSOE solo ha celebrado un par de primarias con competencia real desde el año 2021. Fueron, ese mismo año, en Andalucía y en Galicia. Desde entonces, las competiciones entre candidatos han sido poco relevantes.

Galicia precisamente amenazó la semana pasada con romper la calma de los socialistas. Las viejas heridas de la federación gallega resucitaron con la convocatoria de primarias para las próximas elecciones autonómicas. Gonzalo Caballero, antiguo secretario general y candidato en 2020, decidía presentarse frente a la apuesta de José Ramón Gómez Besteiro, impulsado por Sánchez días antes para formar parte de la comisión negociadora de cara a su investidura.

Caballero reculó este domingo. Renunció a la candidatura por "lealtad y responsabilidad" al comprobar que no tenía apoyos suficientes en la dirección del partido. El actual diputado en el Parlamento gallego perdió el liderazgo del PSOE de Galicia en 2021, en unas primarias en las que ganó Valentín González Formoso.

La competición no se repetirá, para alivio de Ferraz, donde algunas fuentes consultadas confiaban en que no se produjera la pugna. Hay otro candidato, Manuel Salgado un militante de base, que tiene intención de presentarse si consigue los avales necesarios. Pero no representa problemas para Besteiro.

En Euskadi hay otro proceso de primarias en marcha, activado por la dirección del PSOE hace un par de semanas ante la sospecha de que tanto Alfonso Rueda como Íñigo Urkullu pueden adelantar los comicios para la próxima primavera. Allí se presentará el actual líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que no tiene oposición.

Juan Espadas vs. Susana Díaz, la última gran disputa

Aparte de Galicia, en 2021 se produjo la última gran disputa en primarias dentro del PSOE. Fue en Andalucía, con las primarias entre Juan Espadas y Susana Díaz. Ganó el primero, que ya era secretario general y con esa votación pudo ser candidato en las elecciones autonómicas de junio de 2022.

Desde entonces, en ninguno de los procesos autonómicos para las elecciones del pasado 28 de mayo, ha habido competición. En parte porque todos los presidentes autonómicos del PSOE decidieron repetir. La normativa de los socialistas evita las primarias en estos casos. En los lugares donde no gobernaban (Cantabria, Comunidad de Madrid y la Región de Murcia), tampoco hubo candidatos alternativos a los líderes regionales: Pablo Zuloaga, Juan Lobato y Pepe Vélez, respectivamente.

En cuanto a los procesos de primarias para las municipales, tampoco hubo grandes disputas este año. Hubo algunas excepciones con poca relevancia en Asturias, Donostia, Alicante y alguna localidad de Andalucía. Pero el proceso fue tranquilo respecto a 2019. Aquel año, por ejemplo, en la ciudad de Madrid se presentaron tres candidaturas con opciones, la de Pepu Hernández y las de Manuel de la Rocha y Chema Dávila. El pasado año Reyes Maroto fue la candidata unitaria.

Toda esta situación, sin embargo, puede cambiar próximamente. Ferraz tiene previsto, como publicó este medio, acometer varias renovaciones territoriales. Se apunta a Extremadura, Aragón o País Valencià para renovar liderazgos. Todo se hará cuando haya habido investidura. En esos procesos sí podría haber competencia.

Por lo demás, las voces discordantes en el PSOE han llegado prácticamente siempre desde dos lugares. Aragón y Castilla-La Mancha. Tanto Emiliano García Page como Javier Lambán se han mostrado críticos y distantes con Sánchez en diferentes asuntos, especialmente sobre sus socios de Gobierno o Catalunya. El resto, "voces externas", como las califican en Ferraz, de exdirigentes como Felipe González o Alfonso Guerra. Frente a ellos, José Luis Rodríguez Zapatero.



"Todos los secretarios y secretarias generales de todas las provincias, PSOE y PSC, mostraron hace poco su apoyo a Pedro Sánchez para lograr un Gobierno progresista. Un partido que crece un millón de votos respecto a las anteriores elecciones es un partido que ha hecho una campaña unido en torno a su secretario general. El PSOE tiene las ideas muy claras, un liderazgo que no se discute, y una hoja de ruta para el país. Todo lo que no tiene el PP", señalan a Público fuentes de Ferraz sobre el estado del partido a este respecto.