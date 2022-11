Sánchez se hace fuerte en el Senado frente a un Feijóo cuestionado por el propio PP

Lo previsible era que Alberto Núñez Feijóo centrase los catorce minutos de oro que le dan las sesiones de control al Gobierno en el Senado para cargar contra Pedro Sánchez sin reparos. Y cumplió las expectativas: le acusó barnizar de "indignidad" las instituciones y de generar "un clima irrespirable" en España. "Nuestro país es mucho mejor que usted", apuntaló. Menos previsible era que el presidente del PP aprovechase que los focos apuntaban hacia él para defenderse de las dudas sobre su liderazgo y justificar sus decisiones frente a quienes le reprochan tibieza. Fue lo que hizo.

"A mí no me interesa ser implacable", le contó Feijóo a Sánchez. En realidad no se lo estaba diciendo al presidente del Gobierno sino a los suyos, porque el líder del PP podría haber elegido cualquier otra palabra pero eligió esa. "Implacable". Algo que resonaba en Génova desde primera hora de la mañana, cuando el diario conservador El Mundo publicó su edición de este martes y el equipo de Feijóo descubrió la portada: "El PP empuja a Feijóo a ser hoy 'implacable' con Sánchez".

La derecha política y mediática quiere más del líder de la oposición y le pide dureza y contundencia. Feijóo lo intentó y este martes tuvo el que sin duda ha sido el cara a cara más duro con Pedro Sánchez. Fuentes de la dirección nacional reconocen que sí subió el tono pero no como respuesta a ninguna presión, justifican, sino porque el contexto político lo merece. Sedición, ley del 'sólo sí es sí', rebaja del delito de malversación o la tragedia en la valla de Melilla. Eso es lo que explica el Feijóo implacable de este martes y no ninguna portada.

Moncloa cree que Feijóo está "vendido"

En Moncloa, satisfechos con el duelo, se abonan a la lectura interna. Fuentes del Ejecutivo consideran que a Feijóo lo están "vendiendo" desde su propio partido por lo que es ya un "globo pinchado". "Hablaba para su partido, con la intención de acreditar a los que le han puesto ahí que no lo hace tan mal", comentan en el Ejecutivo. "Para él saber si lo ha hecho bien o mal lo tiene que leer mañana en la prensa", insisten en el entorno de Sánchez.

Desde el Gobierno insisten en calificar que el llamado "efecto Feijóo" es ya fallido. Algo que además se refleja en las encuestas. Los socialistas además llevan semanas explotando la idea de que el dirigente gallego es un líder sin autonomía, una suerte de títere de Ayuso.

Para la dirección socialista, la sensación es que este martes fue "otro día complicado" para el presidente del PP. Y que es algo que empieza a ser habitual en él. La euforia es total en Ferraz y Moncloa. "El presidente del Gobierno ha estado muy por encima del líder de la oposición. Pedro Sánchez sigue demostrando que tiene el país en la cabeza, con seriedad y solidez, mientras el señor Feijóo no levantaba la cabeza de los papeles preparados por sus asesores", relatan en el PSOE.

Resaltan también que Feijóo es tendente a cometer errores "de bulto" en sus intervenciones parlamentarias. La de este martes en referencia a la mención sobre la ausencia de los "diputados" de Podemos. "El presidente muestra una hoja de ruta para España frente a una serie de cuestiones inconexas que Feijóo trata de convertir, sin éxito, en un discurso apto para el Senado de España. Va a ser un año muy largo para él", vaticinan en la cúpula del PSOE.

'Objetivo moderación'

Un año hasta las elecciones en el que Sánchez y Feijóo ya han dejado claro que lucharán por la etiqueta de moderado. El presidente del Gobierno abrió su intervención con esta pregunta: "¿Dónde ha dejado su moderación? ¿En objetos perdidos junto a su independencia política?". Y el líder de la oposición le respondió sarcástico: "Es usted el presidente más moderado que ha tenido España".

Lo cierto es que el líder socialista también dejó frases lapidarias exigiéndole a Feijóo, por ejemplo, que "antes de dar lecciones de higiene vengan ustedes lavados". Fuentes del equipo del jefe de la oposición mostraron su malestar con Sánchez y creen que "no es propio" de un presidente del Gobierno manifestarse en estos términos.

Si alguna vez hubo oportunidad de abrir una nueva etapa de relaciones entre el Gobierno y la oposición se ha enterrado definitivamente este martes. Así, Feijóo no solo no llegará a los pactos que prometió con Sánchez sino que además se enfrenta a un cuestionamiento de su liderazgo impensable en abril. El tiempo juega en su contra.