Una semana después del cierre de la campaña electoral en Catalunya y tres días después de la celebración de los comicios, las palabras del vicepresidente segundo cuestionando que exista en España plena normalidad democrática siguen resonando con fuerza. Tanto es así que este debate ha monopolizado gran parte de la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso este miércoles, apenas dos días después de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, una cuestión que también ha estado muy presente en la Cámara.

El vicepresidente segundo ha sido interpelado en este sentido por el PP y por Vox. El secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, preguntó si "sigue creyendo que España no es una democracia plena". Durante su primer turno, Egea le dio irónicamente la razón a Iglesias y puso en cuestión esa normalidad democrática para acusar al Gobierno de "acosar al Poder Judicial" y para acusar al vicepresidente de "defender más a un rapero que a un hostelero o a un autónomo".

El diputado del PP también cargó directamente contra Iglesias al que acusó de "pagar a su niñera con dinero público". El vicepresidente segundo nombró el libro de Geroge Lakoff No pienses en un elefante para constatar que el marco del debate sobre la normalidad democrática se había impuesto en el país pese a la reticencia de las derechas y los mensajes contrarios a esta reflexión, incluso desde el mismo Gobierno.

"El tema de esta sesión es si hay normalidad democrática. Ojalá hubiera plena normalidad, pero si no la hay es precisamente por lo que su partido ha hecho a la democracia española", le ha respondido Iglesias al secretario general del PP. García Egea ha utilizado su segunda intervención para asegurar que el vicepresidente controlaba TVE y que, después del rótulo que se mostró durante una pieza informativa sobre el futuro académico de la infanta Leonor en el extranjero, a los dirigentes de Unidas Podemos también le deberían colocar rótulos.

"Pablo Iglesias, dirigente de un partido imputado; Yolanda Díaz, la de los cuatro millones de parados; Irene Montero, la ministra con asesora y niñera". Iglesias ha insistido en el debate planteado por el parlamentario del PP en su pregunta: "Deduzco que usted también piensa que no hay plena normalidad democrática, pero por razones diferentes a nosotros. Discutamos sobre lo qué es normal: no me parece normal que Cristina Cifuentes se vaya de rositas y Pablo Hasél esté en la cárcel, que bloqueen el CGPJ para controlar la sala segunda por detrás; que su partido se haya financiado ilegalmente durante décadas. Entiendo que se cambien de sede, pero a los ciudadanos lo que les gustaría es que dejaran de robar", ha respondido el vicepresidente.

Tras su cara a cara con García Egea, Iglesias ha mantenido otro debate con la secretaria del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que le ha preguntado sobre su aportación en el seno del Ejecutivo. "Estamos contribuyendo a una gestión de la crisis opuesta a la que se hizo en 2008, poniendo por delante el interés general", ha respondido el líder de Unidas Podemos.

Iglesias acusa a Vox de hacer "apología de la dictadura"

La diputada de Vox ha asegurado que lo que le ha aportado a Iglesias su presencia en el Gobierno es "coche oficial, un ejército de guardias civiles custodiando su domicilio privado y una niñera pagada por todos los españoles y con alto cargo"; "a cambio", ha proseguido Olona, "los españoles tenemos a un pirómano en el Consejo de Ministros que intenta desestabilizar nuestra gran nación. En España hay plena normalidad democrática y la amenaza es usted", ha concluido.

El vicepresidente recordó un tuit publicado hace unos días por Olona en el que exaltaba a Enrique Rodríguez Galindo, ex militar y ex guardia civil condenado a prisión por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala: "Que la tierra te sea leve, mi General. Hoy, más que nunca, Intxaurrondo en nuestro corazón. Descansa en Paz", escribía la diputada en su cuenta de Twitter. Poco después, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, criticaba que se exaltara a Galindo: "De nada sirve que combatiera a ETA si acabó siendo lo mismo que combatía, un terrorista con el agravante de Estado. Quien justifica un terrorismo, está deslegitimado para condenar otros".

Iglesias zanjó su debate con Olona acusando a Voz de hacer "apología del terrorismo y de la dictadura terrorista" de Franco. En los últimos instantes de su intervención, el vicepresidente segundo se dirigió al presidente del PP, Pablo Casado: "Le dije que había alimentado a la bestia y que acabaría devorándole, y después de lo que le pasó el domingo, se confirma. Usted llegó a un partido rodeado de corrupción, de mentiras y de másteres falsos, y va a terminar como pagafantas de la ultraderecha".