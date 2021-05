A la tercera va la vencida. El Parlament de Catalunya ha investido este viernes al candidato de ERC, Pere Aragonès, como 132º presidente de la Generalitat de Catalunya. Después de tres intentos, el coordinador nacional republicano ha logrado la investidura con el respaldo de los 33 diputados de su grupo, los 32 de su socio de Gobierno, Junts, y los 9 de la CUP.

En total, las tres fuerzas independentistas, que representan el 52% de los votos obtenidos en los comicios, han sumado una mayoría de 74 parlamentarios, superior a los 68 necesarios. PSC (33), Vox (11), En Comú Podem (8), Cs (6) y PP (3) han votado en contra. De esta forma, Catalunya ha puesto fin a ocho meses de interinidad gubernamental, aunque la elección del nuevo president ha llegado casi 100 días después de las elecciones del pasado 14 de febrero.

"Es un honor y una gran responsabilidad la que siento. Trabajaré para ejercer esta responsabilidad con la honorabilidad que requiere este cargo. Gobernando para todo el mundo y poniendo por delante la ciudadanía de Catalunya. Este cargo es un gran honor y una gran responsabilidad. Quiero agradecer a Oriol Junqueras su confianza y su apoyo", ha pronunciado Aragonès tras ser investido president de la Generalitat. Como es habitual, los diputados han cantado el himno nacional de Catalunya, Els Segadors, para cerrar el debate de investidura.

Previamente, el nuevo líder del Ejecutivo catalán se había comprometido a resolver el conflicto político de Catalunya y a gobernar para todos. "Aquí hay un conflicto político que habrá que resolver. Y mirando para otro lado como el avestruz no desaparece. Y es un conflicto que tiene raíces históricas muy profundas. Pero eso no debe menoscabar ni un solo gramo nuestra determinación. En una votación sobre el futuro de este país puede participar todo el mundo. Me comprometo a ser un presidente para todos".

Aragonès se abrió paso este jueves durante la primera jornada de la sesión de investidura en el Parlament ante la "nueva etapa" que viene, a lo que él definió la "Generalitat republicana". En esta línea, prometió "culminar la independencia de Catalunya, para hacer inevitable la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación". También, avanzó que el nuevo Govern catalán se cimentará sobre cuatro banderas: la social, la feminista, la transformación verde y la democrática.

En la sesión plenaria de ayer también intervinieron el líder del PSC, Salvador Illa, y el portavoz de Junts en el Parlament, Albert Batet. De esta manera, el líder de la oposición le tendió la mano "para tirar adelante a Catalunya", aunque le advirtió que las intenciones de rematar el proceso independentista "no se producirán", además se calificar este movimiento de "engaño". Por otra parte, el socio de Govern confirmó que su formación le da "una nueva oportunidad sincera" a la mesa de negociación con el Estado pese a su "escepticismo".

[Habrá ampliación]