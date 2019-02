Joan Tardà ha mantenido el 'no' de ERC a los Presupuestos de 2019, pero ha lanzado un mensaje al Gobierno para seguir buscando el diálogo: "Trabajaremos para que esta oportunidad perdida no sea definitiva. Vamos a asumir este reto. La izquierda española cuenta con el republicanismo catalán". El mismo discurso ha sostenido el portavoz de PDeCAT, Ferrán Bel, que ha afirmado desde la tribuna del Congreso: "Si retornan las conversaciones, nosotros retiraremos la enmienda".

Los dirigentes catalanes también han lamentado que las conversaciones entre el Ejecutivo y el Govern se enquistaran el pasado viernes: "Ustedes no se han atrevido, pero nosotros insistiremos. Ahora lo teníamos en la mano y no han sido capaces de aguantar el chaparrón de la derecha", ha alegado Tardà.

Los partidos catalanes han condicionado su voto a los Presupuestos a que el Ejecutivo inste a la Fiscalía a no acusar a los presos del procés y a iniciar un diálogo político sobre la autodeterminación. Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, rechazó estas condiciones. Un hecho sobre el que ha insistido este martes la ministra de Hacienda: "Este Gobierno no va a ceder a ningún chantaje", ha asegurado.



El diputado del PDeCAT, Ferrán Bel, interviene en el debate de totalidad de los presupuestos este martes en el pleno del Congreso. EFE/Kiko Huesca

Tardà no ha cedido en su discurso durante la defensa de la enmienda a la totalidad y ha mantenido que hablar de autodeterminación es hablar de democracia: "Para empezar a hablar hay que encontrar un marco en el que no se hagan trampas y sobre el que pongamos valentía y coraje. No hacer trampas es reconocer que es legítimo poner encima de la mesa la autodeterminación y la autonomía. Nosotros tenemos que asumir que el Gobierno tiene todo el derecho a plantear la autonomía como solución a la cuestión catalana, y el Ejecutivo tendrá que reconocer que tenemos el derecho de reconocer la autodeterminación".

Tardà: "No se puede construir una solución al margen de la autodeterminación y de la mitad de la sociedad catalana

Sin embargo, la ministra también ha mantenido el rechazo en su respuesta al político republicano: "No hay democracia fuera de la ley y sólo dentro de la ley hay una oportunidad. No es posible poner la autodeterminación al mismo nivel que la autonomía. El primero no es un derecho, el segundo sí. No vamos a ceder ante ningún planteamiento que ponga sobre la mesa esta cuestión", ha zanjado Montero. Y, en un último intento de conseguir arrancar un 'sí' a los catalanes, ha apelado al carácter social de las Cuentas Generales del Estado: "No puedo entender como un partido de izquierdas no apoye estos Presupuestos y los beneficios que tendrán en Catalunya".



El dirigente republicano ha mantenido un discurso en un tono amable con el Ejecutivo, recordando que no pidieron nada a cambio cuando apoyaron la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa y que su grupo ha apoyado 23 de los 24 decretos que han llevado al Congreso. También ha insistido en que fue el Gobierno el que se levantó de la mesa de negociación y no los partidos independentistas. "Desde el primer día tenemos la mano tendida, a pesar de que ha habido sectores del independentismo que no lo han entendido. Nosotros siempre hemos dicho que es mejor un gobierno socialista apoyado por Podemos, que un Gobierno del PP. Y siempre hemos trabajado por tener espacios compartidos con la izquierda española. Pero ustedes tienen que reconocer la realidad catalana: no se puede construir ninguna solución al margen del principio autodeterminación y de la mitad de la sociedad catalana que quiere la independencia".

PDeCAT: "Si no hay Presupuestos, no será por nosotros"

PDeCAT ha sostenido el mismo discurso que ERC: "Pedimos que retornen las conversaciones y nosotros retiraremos la enmienda", ha asegurado el portavoz Ferrán Bel. El dirigente catalán se ha mostrado aún más favorable que Tardà a permitir la tramitación de los Presupuestos al insistir en que el Gobierno sólo tiene que dejar de marcar líneas rojas para que den su sí a las Cuentas Generales.

Bel también ha lamentado que Sánchez haya "cedido" a la derecha. "Nosotros no hemos planteado ningún chantaje, sólo hemos planteado una negociación. Pero sí aceptaron un chantaje, el de la derecha. El presidente no escucha a los les hicimos presidente del Gobierno", ha considerado al pedir también que no siga este camino. Sin embargo, a pesar del tono conciliador, PDeCAT se mantiene en el no si el Gobierno no hace ningún movimiento: "Si no hay presupuestos, no será por nosotros".