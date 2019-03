Pablo Casado ha acudido este lunes a un acto de homenaje por los atentados del 11 de marzo de 2004, organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro de Madrid. En declaraciones a la prensa tras realizar la ofrenda de flores, el líder del PP ha afirmado que "las víctimas merecen saber toda la verdad", alentado la teoría de la conspiración que defiende que hay otros actores implicados en la causa, entre los que se incluirían los servicios de inteligencia de otros países.

Hace quince años varios atentados en Madrid acabaron con la vida de 192 personas y 1.857 resultaron heridas, 250 de manera grave. Tres años después, la Audiencia Nacional condenó a 21 de los 28 procesados, que pertenecían a una célula yihadista. A dos de ellos, Jamal Zougam y Otman el Ganaoui, a más de 42.900 años de cárcel como autores materiales de los asesinatos y al exminero José Emilio Suárez Trashorras a 34.715 años como autor por cooperación necesaria.

Casado, sin embargo, ha subrayado que "si hay alguna información que no conozcamos los españoles, o de la que no se pusiera negro sobre blanco durante la instrucción y vista oral de la macrocausa del 11M -como apunta el diario El Español-, sería bueno que se supiera por resarcimiento de las víctimas que lo siguen pasando muy mal". El conservador ha sostenido que hablar sobre este particular "no debe ser un tabú" ni "algo de lo que no se pueda hablar".

"Las víctimas hablan de ello y yo me hago eco de ellas, porque siempre estaré a su lado y porque además el PP por desgracia ha tenido que enterrar a muchos de los nuestros, en este caso por el terrorismo etarra", ha aserverado Casado, que ha mostrado su plena sintonía con la AVT. Estas declaraciones contrastan con lo ocurrido este mismo lunes con su portavoz en el ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha abandonado el homenaje organizado en Atocha al considerar que el presidente de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Eulogio Paz, ha hecho un "mitin intolerable" contra su partido.

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha manifestado públicamente que para su organización el 11M "sigue siendo un caso abierto", y ha asegurado que no consentirán que algunos "se permitan el lujo de chantajear al Estado con supuestas revelaciones sobre el mayor atentado de la historia de Europa". En su discurso también ha cargado contra las políticas que admiten "reinserciones interesadas a cambio de beneficiarios, ni perdón de formulario" y los acercamientos de los terroristas a las cárceles del País Vasco.

El 'popular' ha respaldado la tesis de Araluce y ha defendido que si hay informaciones que no se conocen, "bien de una persona que tiene grabaciones, bien de un servicio de inteligencia internacional", las víctimas merecen saber la "verdad", en el caso de que haya "alguna ramificación más", especialmente, "si alguien la oculta o intenta mercadear con la verdad".



El líder del PP se ha comprometido a desclasificar todos los documentos sobre el caso si llega al Gobierno y ha propuesto la modificación del Código Penal para que no se permita, ni siquiera, la convocatoria o la celebración de actos de homenaje a los terroristas.

La candidata 'popular' a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha estado presente en el acto, y ha respaldado a Casado, mostrándose escéptica con lo que se conoce, a día de hoy, sobre los autores del atentado. La conservadora ha pedido saber "la verdad para conocer cualquier duda que pudiera haber al respecto", dejando en el aire la posible implicación de otros autores.