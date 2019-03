"Tengan presente que volveremos a votar, volveré a votar. El conflicto sólo se resolverá así". Roger Torrent, presidente del Parlament de Catalunya, ha advertido este lunes ante el Tribunal que debe enjuiciar el procés que la única salida que contempla para la situación en Catalunya es política.

Ha denunciado que, de los 12 procesados, 11 son o fueron diputados del Parlament, y que el hecho de que estén en el banquillo de los acusados genera una "grave distorsión" en el funcionamiento de la cámara. "Si de lo que se acusa en el juicio es de haber organizado un referéndum", decía, "en el banco de los acusados tendríamos que sentarnos miles de catalanes y catalanas".

Defiende a Forcadell: "Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo"

Torrent, que ha comparecido como testigo ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, ha criticado también que se permita actuar como acusación popular a la "extrema derecha" de Vox, el partido ultra que precisamente ha pedido su comparecencia.

En apenas 40 minutos, y en la décima sesión de la causa, el presidente del Parlament ha aprovechado para defender la labor de su predecesora, Carme Forcadell, a la hora de permitir la votación de varias iniciativas, como la ley de transitoriedad jurídica o la ley de referéndum. "Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo: proteger el parlamentarismo y el derecho de participación de los grupos parlamentarios".

Según su relato, lo que perseguían estas leyes era lograr "que los ciudadanos de Catalunya pudieran decidir libremente su futuro", y la obligación del presidente del Parlament sería permitir el debate de cualquier iniciativa, y por tanto su adopción a trámite, aunque hubiera, como en este caso, informes de los letrados del Parlament contrarios a esta tramitación. "No podía hacer otra cosa que admitir a trámite las propuestas", decía, recordando que estos informes no son "vinculantes".

"Un presidente del Parlament no puede censurar a la Cámara. Un presidente del Parlament nunca puede limitar el derecho de los grupos parlamentarios". "No hay propuestas que se puedan censurar, nunca las hemos censurado", apuntaba, incidiendo en que la Mesa no puede valorar el fondo de las iniciativas, sino únicamente la forma en que se presentan.

Y, en contra de lo que ha ocurrido con los procesados, e incluso con otros testigos, Torrent no ha aclarado si considera simbólica la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de septiembre de 2017, si bien sí ha incidido en que la ley de transitoriedad nunca tuvo "efectos jurídicos", aunque fuera aprobada en la Cámara. Su objetivo era, según el político de ERC, favorecer la creación de un espacio de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat.



